Polonia vs. Bosnia y Herzegovina en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la Liga de Naciones

Polonia se mide con Bosnia y Herzegovina este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones, con la etiqueta de favorita puesta sobre los locales desde antes del pitazo inicial.
No hay puntos en juego que definan nada todavía, pero ambas selecciones necesitan mostrar variantes y sumar rodaje de cara a lo que viene en el certamen.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Polonia llega con la vitrina del historial reciente a favor y con la obligación de confirmar en la cancha ese rótulo de candidata. El equipo necesita mostrar solidez ante un rival al que rara vez le costó dominar en los últimos años.
Bosnia y Herzegovina, por su parte, buscará romper una tendencia adversa que se repite partido tras partido. Sin margen para especular, la visita tendrá que salir a proponer si quiere torcer una historia que hasta ahora le fue esquiva.
El historial entre Polonia y Bosnia y Herzegovina
Los antecedentes entre ambas selecciones son claramente favorables a Polonia: de los cinco cruces disputados, se quedó con cuatro victorias y solo cedió un empate, sin que Bosnia y Herzegovina lograra ganar ninguno. La diferencia también se nota en los números goleadores, con 9 tantos a favor de los polacos contra 3 de los bosnios.
El duelo más reciente, en 2020, terminó 3-0 para Polonia, y ya antes, ese mismo año, se habían enfrentado con triunfo polaco por 2-1. La tendencia parece marcada, aunque el fútbol siempre deja lugar para la sorpresa.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/10/2020
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|3-0
|UEFA Nations League
|07/09/2020
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|1-2
|UEFA Nations League
|16/12/2011
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|1-0
|Friendlies
|10/12/2010
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|2-2
|Friendlies
|15/12/2007
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|0-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
En síntesis
- Polonia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.