Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Liga de Naciones

Turquía vs. Francia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la Liga de Naciones

Turquía y Francia se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Turkey vs. France, Liga de Naciones
Turkey vs. France, Liga de Naciones

Francia visita a Turquía este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.

Francia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Turquía tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Turquía arranca su participación en Liga de Naciones.

Francia arranca su participación en Liga de Naciones.

El historial entre Turquía y Francia

Turquía y Francia se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 1 triunfo de Turquía, 4 de Francia y 1 empate.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
14/10/2019 Francia vs. Turquía 1-1 UEFA European Championship Qualifiers
08/06/2019 Turquía vs. Francia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers
05/06/2009 Francia vs. Turquía 1-0 Friendlies
26/06/2003 Francia vs. Turquía 3-2 FIFA Confederations Cup
14/11/2000 Turquía vs. Francia 0-4 Friendlies
08/10/1996 Francia vs. Turquía 4-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
  • Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
  • Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
  • Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
  • Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
  • Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

  • Turquía y Francia se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones