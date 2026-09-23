Unión La Calera vs. Universidad Católica no va por TV: la ÚNICA forma de ver el partido de Copa Chile

Unión La Calera y Universidad Católica se enfrentan en lo que será un duelo importante por Copa Chile.

Unión La Calera y Universidad Católica disputan hoy su primer encuentro dentro de los octavos de final de la Copa Chile, en el que ambos equipos se enfrentarán en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar y buscarán conseguir un triunfo para dar el primer golpe en esta serie.

Los dirigidos por John Armijo, quien tendrá su estreno como DT de los ‘Cementeros’, esperan poder hacer valer su localía y mostrar una gran versión futbolística, la que les permita soñar con la Copa Chile y la salvación en la Liga de Primera.

Por otra parte, el equipo de Daniel Garnero que sufre con sus variadas bajas, busca conformar su plantel más competitivo para esta serie de octavos de final y avanzar a la próxima ronda, en la que busca con ansias este título.

Ambos equipos ya se han visto las caras en esta temporada 2026, en donde los ‘Cementeros’ vencieron por 2-1 en condición de visitante a los ‘Cruzados’ en el Claro Arena. Los goles fueron de Rodrigo Caseres y Sebastián Sáez para La Calera y Branco Ampuero para la UC.

‘Cementeros’ y ‘Cruzados’ buscan dar el primer golpe en la serie | Foto: Photosport

¿Cuándo es el partido entre Unión La Calera y Universidad Católica?

El compromiso entre Unión La Calera y Universidad Católica se disputará este miércoles 23 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

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La ÚNICA forma de ver el partido entre U. La Calera y U. Católica

El duelo entre ‘Cementeros’ y ‘Cruzados’ NO será transmitido por la televisión en su señal habitual de TNT Sports y la ÚNICA forma de poder verlo es a través de streaming mediante HBO MAX, para usuarios previamente inscritos a esa plataforma o con acceso GRATIS si desde tu cableoperador tienes contratado TNT Sports Premium.

¿Cómo activar HBO MAX desde tu cableoperador?