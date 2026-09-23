Universidad Católica confirma su formación para visitar a Unión La Calera por Copa Chile

El cuerpo técnico de Daniel Garnero tuvo que modificar su alineación estelar. Las lesiones están pasando la cuenta en Las Condes.

Universidad Católica tiene todo listo y dispuesto para visitar a Unión La Calera por la ida de los octavos de final de Copa Chile. El elenco precordillerano tendrá que suplir numerosas bajas en este enfrentamiento.

Así lo confirmó la propia institución a través de redes sociales: se reveló la formación titular del cuerpo técnico de Daniel Garnero. En ella, las modificaciones abundan por lesiones y suspensiones.

En el arco, Vicente Bernedo seguirá en la estelaridad, mientras que Sebastián Arancibia, Agustín Farías, Agustín García-Basso y Cristián Cuevas serán los encargados de resguardar su área.

Por su parte, el mediocampo mantendrá matices de habitualidad. En dicha zona, Jhojan Valencia y Fernando Zuqui realizarán labores mixtas, mientras que Matías Palavecino tendrá la misión de generar peligro.

Y en el ataque, Fernando Zampedri será la principal arma de la UC. El goleador histórico del club de Las Condes será acompañado por Diego Corral por una banda y Martín Gómez por la otra.

Fernando Zampedri liderará a Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica confirma su formación titular

El XI de la UC es con: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Agustín Farías, Agustín García-Basso y Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Matías Palavecino; Diego Corral, Fernanado Zampedri y Martín Gómez.

Dicho duelo entre Universidad Católica y Unión La Calera se jugará este miércoles 23 de agosto. La ida por los octavos de final de Copa Chile comenzará a disputarse desde las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.