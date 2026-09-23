La Selección Chilena fue superada sobre el cierre y tendrá que medirse contra Perú por la medalla de bronce.

La Selección Chilena sufrió una dura derrota por las semifinales de los Juegos Odesur 2026. El combinado nacional no aguantó la presión y fue superado 1-0 por Paraguay en el Estadio Marcelo Bielsa.

Pese a que estiró el cero a cero hasta el cierre, el equipo de Sebastián Miranda sucumbió ante las arremetidas rivales y, en el minuto 90+3, fue Milán Freyres el encargado de decretar el 1-0 guaraní.

Tras una serie de rebotes en el área chilena, el mediocampista remató violentamente y anotó el solitario tanto del compromiso. De esta manera, Paraguay accede a la final.

¿Su contrincante en la definición por el primer lugar? Será Argentina, que también logró una agónica victoria en su cruce contra Perú. El resultado fue el mismo en ambas llaves.

Con ello, la Selección Chilena solo podrá luchar por el premio de consuelo. Lo hará contra el único elenco que pudo vencerla por el grupo A del certamen internacional. Buscará su revancha.

Chile no pudo contra Paraguay en los Juegos Odesur 2026. (Foto: La Roja)

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¿Cuándo juega la Selección Chilena contra Perú?

La batalla por el tercer lugar (medalla de bronce) está fijada para el viernes 25 de septiembre. Se disputará desde las 10:00 horas de Chile en el Estadio Marcelo Bielsa.

En tanto, la final entre Argentina y Paraguay se jugará el mismo viernes 25 de septiembre y en el mismo recinto, pero a partir de las 15:00 horas de Chile.