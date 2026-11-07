Fernando Ortiz despeja dudas y define la formación de Colo Colo para visitar a Ñublense

Colo Colo tiene todo listo para visitar a Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera. Tal compromiso en Chillán será clave para el cuadro albo: puede significar su estrella número 35.
Para lograr dicho objetivo, Fernando Ortiz despejó sus dudas en el último entrenamiento antes de viajar hacia el sur del país y definió la formación titular según informa Cacique Pasión.
¿Cuál es la principal novedad? Se acabó la incógnita en la defensa por la ausencia de Joaquín Sosa: el acompañante de Jonathan Villagra será Diego Ulloa. En tanto, el lateral izquierdo será Erick Wiemberg.
Si en algún momento se utilizó a Iván Román en el bosquejo, tal modificación fue descartada por el cuerpo técnico de Colo Colo. El seleccionado chileno irá a la banca de suplentes.
El resto del dibujo táctico, el mismo que el estratega argentino ensayó durante la semana previa al partido más importante del año: el que puede concretar la celebración en la categoría de honor.
Colo Colo determinó su esquema para visitar a Ñublense. (Imagen: Photosport)
Colo Colo define su formación vs. Ñublense
El XI popular será con: Vozinha; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Diego Ulloa y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Álvaro Madrid; Francisco Marchant, Javier Correa y Gedeón Díaz.
Dicho encuentro entre Colo Colo y Ñublense, por la Liga de Primera, está pactado para este domingo 8 de noviembre. Se disputará a partir de las 15:00 horas de Chile en el Estadio Nelson Oyarzún.