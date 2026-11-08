Colo Colo depende de sí mismo para ser campeón de la Liga de Primera. Esto ocurrirá si los albos vencen, igualan o caen en Chillán.

Colo Colo tiene este domingo la gran oportunidad de conquistar la estrella 35 de su historia. El equipo dirigido por Fernando Ortiz visita a Ñublense en Chillán por la fecha 27 de la Liga de Primera, con la posibilidad de asegurar matemáticamente el título del fútbol chileno a tres jornadas del final.

Los albos llegan con una importante ventaja sobre las universidades y dependen de sí mismos para dar la vuelta olímpica. Sin embargo, el resultado ante los Diablos Rojos y lo que ocurra en los partidos de Universidad de Chile y Universidad Católica también pueden definir la suerte del campeonato.

¿Qué pasa si Colo Colo le gana a Ñublense?

Si el Cacique consigue los tres puntos en el Estadio Nelson Oyarzún, se coronará inmediatamente campeón de la Liga de Primera. La victoria le permitirá mantener, como mínimo, diez puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, su más cercano perseguidor, cuando solamente quedarán nueve unidades en disputa. De esta manera, el equipo de Fernando Ortiz será inalcanzable en la tabla de posiciones.

¿Qué pasa si Colo Colo empata ante Ñublense?

Si los albos igualan en Chillán, tendrán que esperar para celebrar, siempre y cuando Universidad de Chile consiga una victoria ante Cobresal en Rancagua. En ese escenario, la diferencia entre ambos podría reducirse a ocho puntos, con nueve unidades todavía por disputar.

Sin embargo, Colo Colo también puede ser campeón con un empate. Para ello, necesita que la U empate o pierda frente a los mineros, resultados que le permitirían mantener una ventaja matemáticamente inalcanzable.

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¿Qué pasa si Colo Colo pierde ante Ñublense?

En caso de que el equipo de Fernando Ortiz caiga frente a los Diablos Rojos, la lucha por el título podría estrecharse. Si Universidad de Chile gana en Rancagua, la diferencia se reduciría a siete puntos; mientras que si los azules empatan, la distancia quedaría en nueve unidades.

De todas formas, existe una posibilidad de que el Cacique festeje incluso perdiendo en Chillán. Para conseguirlo, necesita que Universidad de Chile pierda ante Cobresal y que Universidad Católica no derrote a Deportes Limache en su compromiso del mediodía.

Tabla de posiciones Liga de Primera