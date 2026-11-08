Colo Colo está a 90 minutos de coronarse campeón del fútbol chileno. Los albos dependen de sí mismo para dar la vuelta olímpica.

Llegó el día que tanto espera el pueblo albo. Este domingo, Colo Colo visita a Ñublense con la posibilidad de conquistar la Liga de Primera y bajar la estrella 35 de su historia. El equipo dirigido por Fernando Ortiz está a un triunfo de asegurar el título del fútbol chileno y buscará dar la vuelta olímpica en el complicado reducto del Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

El Cacique llega a este compromiso con una importante ventaja en la tabla de posiciones y depende de sí mismo para consagrarse campeón. Si consigue una victoria ante los Diablos Rojos, no tendrá que mirar otros resultados y podrá celebrar anticipadamente una nueva corona para sus vitrinas.

Sin embargo, Colo Colo también podría asegurar el campeonato sin ganar en Chillán. Para ello, necesita que Universidad Católica no derrote a Deportes Limache en su partido del mediodía y que Universidad de Chile tampoco consiga una victoria frente a Cobresal en Rancagua. De cumplirse ambos resultados, los albos podrán festejar igualmente la estrella 35, incluso si empatan o pierden ante Ñublense.

Colo Colo está a 90 minutos de coronarse campeón de la Liga de Primera (Photosport).

¿A qué hora juegan Ñublense vs. Colo Colo?

El compromiso entre Ñublense y Colo Colo se disputará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán. El encuentro contará con el arbitraje de Juan Lara.

¿Dónde ver EN VIVO Ñublense vs. Colo Colo?

El partido será transmitido por televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que en streaming estará disponible en la plataforma HBO Max.

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Tabla de posiciones Liga de Primera