Llegó el día que tanto espera el pueblo albo. Este domingo, Colo Colo visita a Ñublense con la posibilidad de conquistar la Liga de Primera y bajar la estrella 35 de su historia. El equipo dirigido por Fernando Ortiz está a un triunfo de asegurar el título del fútbol chileno y buscará dar la vuelta olímpica en el complicado reducto del Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.
El Cacique llega a este compromiso con una importante ventaja en la tabla de posiciones y depende de sí mismo para consagrarse campeón. Si consigue una victoria ante los Diablos Rojos, no tendrá que mirar otros resultados y podrá celebrar anticipadamente una nueva corona para sus vitrinas.
Sin embargo, Colo Colo también podría asegurar el campeonato sin ganar en Chillán. Para ello, necesita que Universidad Católica no derrote a Deportes Limache en su partido del mediodía y que Universidad de Chile tampoco consiga una victoria frente a Cobresal en Rancagua. De cumplirse ambos resultados, los albos podrán festejar igualmente la estrella 35, incluso si empatan o pierden ante Ñublense.
Colo Colo está a 90 minutos de coronarse campeón de la Liga de Primera (Photosport).
¿A qué hora juegan Ñublense vs. Colo Colo?
El compromiso entre Ñublense y Colo Colo se disputará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán. El encuentro contará con el arbitraje de Juan Lara.
¿Dónde ver EN VIVO Ñublense vs. Colo Colo?
El partido será transmitido por televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que en streaming estará disponible en la plataforma HBO Max.