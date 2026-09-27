Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Italia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Turquía y Italia se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Turquía e Italia se juegan la primera alegría en el Grupo de la Liga de Naciones este lunes 28 de septiembre, después de que ambos arrancaran perdiendo en la fecha inicial.

Ninguno de los dos quiere quedar descolgado tan pronto en la tabla, así que el que se lleve este duelo respira y el otro queda obligado a remar desde atrás en lo que queda del certamen.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Turquía llega golpeada tras caer 0-1 de local ante Francia, un resultado que la dejó sin puntos en el arranque. El equipo necesita reaccionar rápido y este partido aparece como la chance inmediata para no alejarse de los puestos de arriba del grupo.

Italia tampoco tuvo un debut para el recuerdo: perdió 0-2 como local frente a Bélgica y todavía no sumó en el torneo. La visita llega con la obligación de corregir el funcionamiento defensivo, que quedó expuesto en esa primera presentación.

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El historial entre Turquía y Italia

El historial entre ambos es claramente favorable a Italia, que ganó 7 de los 11 cruces frente a apenas ninguna victoria de Turquía, con 4 empates en el medio. La diferencia de gol también es contundente: 21 tantos convertidos por los italianos contra 6 de los turcos a lo largo de todos estos años.

En los enfrentamientos más recientes la cosa se pareja un poco: el 0-0 de 2024 y el ajustado 2-3 de 2022 muestran que Turquía achicó distancias en el terreno de juego, aunque la historia grande siga siendo territorio italiano.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/06/2024 Italia vs. Turquía 0-0 Friendlies 29/03/2022 Turquía vs. Italia 2-3 Friendlies 11/06/2021 Turquía vs. Italia 0-3 UEFA European Championship 15/11/2006 Italia vs. Turquía 1-1 Friendlies 19/11/2002 Italia vs. Turquía 1-1 Friendlies 11/06/2000 Turquía vs. Italia 1-2 UEFA European Championship 21/12/1994 Italia vs. Turquía 3-1 Friendlies 25/02/1973 Turquía vs. Italia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 13/01/1973 Italia vs. Turquía 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/1963 Turquía vs. Italia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs

Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Turquía y Italia se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Turquía suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Italia suma 0 puntos en el torneo.