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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Irlanda del Norte vs. Hungría por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Irlanda del Norte y Hungría se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Northern Ireland vs. Hungary, Liga de Naciones
Northern Ireland vs. Hungary, Liga de Naciones

Irlanda del Norte es local ante Hungría este lunes 28 de septiembre por la segunda jornada de la Liga de Naciones.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Irlanda del Norte viene de ganar 1-0 como visitante ante Georgia. El equipo ocupa el puesto 22 con 3 puntos.

Hungría perdió 0-1 como local ante Ucrania en la fecha anterior. Hungría está 42° en la tabla con 0 puntos.

El historial entre Irlanda del Norte y Hungría

Irlanda del Norte y Hungría se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 1 triunfo de Irlanda del Norte, 4 de Hungría y 1 empate.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
29/03/2022 Irlanda del Norte vs. Hungría 0-1 Friendlies
07/09/2015 Irlanda del Norte vs. Hungría 1-1 UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2014 Hungría vs. Irlanda del Norte 1-2 UEFA European Championship Qualifiers
19/11/2008 Irlanda del Norte vs. Hungría 0-2 Friendlies
06/09/1989 Irlanda del Norte vs. Hungría 1-2 UEFA World Cup Qualifiers
19/10/1988 Hungría vs. Irlanda del Norte 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
  • Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
  • Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Irlanda del Norte y Hungría se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Irlanda del Norte suma 3 puntos tras vencer a Georgia.
  • Hungría suma 0 puntos en el torneo.
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