Suecia vs. Polonia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Suecia y Polonia se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suecia y Polonia se cruzan este lunes 28 de septiembre por la segunda fecha de la Liga de Naciones, con la ventaja de haber arrancado bien en el marcador para el local.

Los dos equipos debutaron con resultados distintos en la fase de grupos y ya piensan en asegurar puntos antes de que la tabla se complique.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Suecia llega con el envión de un triunfo ajustado: ganó 2-1 como local ante Rumania en el debut y suma tres unidades que la ubican en la mitad de la tabla general del certamen. El equipo escandinavo mostró que puede resolver partidos cerrados, algo que necesitará repetir si quiere consolidarse en esta nueva edición de la Liga de Naciones.

Polonia, en cambio, no pudo pasar del 0-0 en su presentación como local frente a Bosnia y Herzegovina. Ese empate dejó a los polacos con apenas un punto y las ganas de reencontrarse con el gol para no quedar relegados en la tabla desde temprano.

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El historial entre Suecia y Polonia

El historial entre ambas selecciones tiene a Suecia como clara dominadora: de 29 partidos disputados, los suecos se impusieron en 16 ocasiones por 9 de Polonia, con 4 empates de por medio. La diferencia también se nota en los goles, 62 contra 43 a favor del conjunto escandinavo.

El antecedente más reciente terminó 3-2 para Suecia, que jugó de local esa vez, y confirma una tendencia pareja en los marcadores de los últimos cruces, aunque con Suecia siempre un paso adelante.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 31/03/2026 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 29/03/2022 Polonia vs. Suecia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 23/06/2021 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA European Championship 05/06/2004 Suecia vs. Polonia 3-1 Friendlies 10/09/2003 Polonia vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 11/06/2003 Suecia vs. Polonia 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/1999 Suecia vs. Polonia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Polonia vs. Suecia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 21/05/1997 Suecia vs. Polonia 2-2 Friendlies 07/05/1992 Suecia vs. Polonia 5-0 Friendlies

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs

Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Suecia y Polonia se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Suecia suma 3 puntos tras vencer a Rumania.

suma 3 puntos tras vencer a Rumania. Polonia suma 1 punto en el torneo.