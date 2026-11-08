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LaLiga

Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Getafe por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal y Getafe se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal vs. Getafe, LaLiga
Villarreal vs. Getafe, LaLiga

Villarreal recibe a Getafe este domingo 8 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica.

Villarreal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Getafe tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Villarreal viene de perder 0-1 como local ante Espanyol. El equipo ocupa el puesto 11 con 12 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Valencia.

Getafe ganó 3-1 como local ante Sevilla en la fecha anterior. Getafe está 15° en la tabla con 12 puntos. Antes perdió 0-4 como visitante ante Athletic Bilbao.

El historial entre Villarreal y Getafe

Villarreal y Getafe se enfrentaron 44 veces en los últimos años: 26 triunfos de Villarreal, 9 de Getafe y 9 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/02/2026Getafe vs. Villarreal2-1Primera División
06/12/2025Villarreal vs. Getafe2-0Primera División
30/03/2025Getafe vs. Villarreal1-2Primera División
20/10/2024Villarreal vs. Getafe1-1Primera División
16/02/2024Villarreal vs. Getafe1-1Primera División
30/09/2023Getafe vs. Villarreal0-0Primera División
27/02/2023Villarreal vs. Getafe2-1Primera División
28/08/2022Getafe vs. Villarreal0-0Primera División
16/04/2022Getafe vs. Villarreal1-2Primera División
07/11/2021Villarreal vs. Getafe1-0Primera División

Horario del partido

  • Chile: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
  • Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
  • Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Villarreal y Getafe se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Villarreal suma 12 puntos en el torneo.
  • Getafe suma 12 puntos en el torneo.
Bolavip Chile
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