Alexis Sánchez tuvo su anhelado debut con la camiseta del Sevilla en una nueva jornada de La Liga de España. El tocopillano debutó a lo crack, se le vio como en sus mejores años e incluso dio una asistencia de lujo.

Los chilenos Gabriel Suazo y el “Maravilla” ingresaron en el minuto 61′ cuando el encuentro estaba igualado 1 a 1. Sin embargo, Rafa Mir metió un golazo de tiro libre para el Elche y sorprendía a los andaluces en el 70′.

Fue allí cuando la actuación de los chilenos fue vital. Suazo metió un genial pase que Alexis aprovechó, luchó y rescató para meter una asistencia como en sus mejores momentos, dando un taquito impresionante que terminó en gol de Gerard Fernández significando el 2 a 2 para Sevilla.

Matías Almeyda, actual técnico del cuadro nervionense, tuvo solo palabras de elogio para el tocopillano en su debut: “el detalle de Alexis y el de Peque. Todos los que entraron, entraron con muchas ganas”, destacó no solo sobre el “Maravilla”, sino también sobre “Suazidane”.

Finalmente, sorprendió diciendo que el segundo tanto fue parte de algo que venían trabajando en las prácticas: “Yo que vengo de un tiempo con diferentes grupos, estoy viendo un grupo que se está uniendo, que está viviendo la realidad, que lucha, que habla, que quiere… El segundo gol nuestro, si ayer hubieran visto el entrenamiento, fue muy parecido a lo que vimos. Los dos estaban volando. Me resultó igual”.

Alexis Sánchez volvió a “maravillar”. Esta vez, el chileno se lució con una genial asistencia en su debut en el Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Así fue el mega golazo del Sevilla con participación de Suazo y Alexis

El próximo partido del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

Tras este empate 2 a 2 ante Elche, el Sevilla vuelve a ver acción por La Liga de España la próxima semana, precisamente el día sábado 20 de septiembre a contar de las 13:30 horas de Chile. El rival del equipo de los chilenos será el Alavés.