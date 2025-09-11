Que una estrella mundial nombre a Palestino no ocurre todos los días. Si bien el conjunto árabe trasciende fronteras, resulta curioso escuchar a un astro internacional mencionándolo en España.

Ese es el caso de Vinícius Júnior, que sorprendentemente rememoró su vínculo con el equipo chileno. ¿Qué relación hay entre el reconocido delantero y el cuadro de La Cisterna?

En las instalaciones del Real Madrid, el atacante de 25 años fue consultado sobre el primer gol de su carrera y no demoró en responder. Eso sí, no se recuerda de la jugada en particular.

Tras recibir la pregunta, el seleccionado brasileño lanzó: “Palestino en Copa Sudamericana“. ¿Cómo fue? “No me acuerdo“, indicó con su característica sonrisa de oreja a oreja.

Precisamente, su primer tanto profesional fue ante los árabes mientras vestía la camiseta de Flamengo. Tal compromiso fue válido por la vuelta de la segunda rueda del certamen internacional.

El duelo terminó 5-0 a favor del elenco de Río de Janeiro y el gol de Vinícius Júnior llegó en el minuto 73. Tras un centro pasado, el atacante remató a arco descubierto y cerró el marcador.

Vinícius Junior anotó su primer gol profesional ante Palestino. Actualmente viste la camiseta de Real Madrid. (Getty)

Vinícius Júnior menciona a Palestino

El primer gol del crack del Real Madrid

*El gol en el minuto 4:20