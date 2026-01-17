“Situación límite”. Con esas palabras el prestigioso diario Marca de España describió lo vivido por Vinicius Jr. durante esta jornada en el Santiago Bernabéu, donde Real Madrid venció 2-0 a Levante. El delantero brasileño rompió en llanto ante las fuertes pifias que recibió y que lo tienen como uno de los principales apuntados en medio de la crisis merengue.

En un video captado en el túnel del Bernabéu, se ve a Vini totalmente afectado, llorando y con las manos en la cara luego de escuchar los silbidos cuando dijeron su nombre por los altoparlantes. El goleador tuvo que ser contenido por un asistente y por el propio Kylian Mbappé.

Vinicius Junior vivió su partido más difícil con la camiseta del Real Madrid (Getty Images).

El citado diario Marca analizó el momento que vive Vinicius y fue lapidario en su sitio web. “El partido frente al Levante marcó un antes y un después en la relación entre el brasileño y la afición del Santiago Bernabéu, que castigó al extremo con una pitada constante durante los 90 minutos”, señalaron.

Luego agregaron que “asfixiado por la dureza del Bernabéu, solo con el marcador 2-0, Vini intentó aparecer para cambiar su rumbo en el encuentro y buscar un gol que le sirviera como reconciliación con la grada. Sin embargo, el brasileño estuvo errático de cara a portería y sus fallos no hicieron más que incrementar los pitos del aficionado”.

Asimismo, aseguraron que tras el pitazo final, “Vinicius abandonó el terreno de juego corriendo hacia el vestuario, sin saludar a nadie. Un gesto que simboliza el momento crítico que atraviesa su relación con la afición”.

En conferencia de prensa el entrenador Álvaro Arbeloa se refirió a lo vivido por el brasileño: “Voy a trabajar para tener al mejor Vinicius, voy a exigir a mis jugadores que lo busquen. Vini no tiene miedo, tiene carácter, ha defendido este club a capa y espada, es uno de los jugadores más desequilibrantes, sino el que más del mundo. Refleja lo que es un jugador del Real Madrid”, apuntó.

