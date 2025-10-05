Este domingo 5 de octubre, el Sevilla FC, impulsado por una notable actuación de su contingente chileno, derrotó al FC Barcelona por 4 a 1 en un Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán al rojo vivo.

El delantero Alexis Sánchez fue el encargado de abrir el marcador con un penal clave y con una frialdad absoluta, mientras que el lateral Gabriel Suazo fue un motor constante, resultando fundamental para la proeza de un equipo que hoy le demostró a La Liga que está para competirle a cualquiera.

De esta manera, el cuadro andaluz dirigido por Matías Almeyda sonríe al llegar al cuarto lugar con 13 puntos y lo hace con un marcado acento chileno.

Por su parte, los de Hansi Flick deberán rápidamente dar vuelta la página para no seguir perdiéndole pisada al Real Madrid, actual líder del torneo con 21 unidades.

