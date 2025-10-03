El fútbol femenino chileno se viste de gala este viernes 3 de octubre. Los dos clubes más grandes del país, Colo Colo y Universidad de Chile, tendrán su tan anhelado debut en la gran Copa Libertadores femenina 2025.

Las azules de Cristóbal Jiménez tienen como su primer rival a Nacional de Uruguay, mientras que las albas de la mano de Tatiele Silveira se miden ante Olimpia de Paraguay.

El “Cacique” femenino, que llega como monarca del torneo femenino 2024, estará en el Grupo C con Sao Paulo de Brasil, San Lorenzo de Argentina y Olimpia de Paraguay.

En tanto, las “Leonas”, quienes llegan como subcampeonas del torneo local, integran el Grupo D junto a Deportivo Cali de Colombia, Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay.

¿Dónde ver la Copa Libertadores Femenina?

Para alegría de todos y todas las hinchas de ambos clubes, los partidos de Colo Colo y Universidad de Chile femenina serán transmitidos EN VIVO a través de la app de Pluto TV de forma 100% gratuita.

Albas y azules debutan este viernes en la Copa Libertadores femenina (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

El fixture de Colo Colo y U. de Chile en la Copa Libertadores femenina

Colo Colo

Olimpia – viernes 3 de octubre, 16:00 horas (Estadio Florencio Sola)

– viernes 3 de octubre, 16:00 horas (Estadio Florencio Sola) Sao Paulo – lunes 6 de octubre, 20:00 horas (Estadio Nuevo Francisco Urbano)

– lunes 6 de octubre, 20:00 horas (Estadio Nuevo Francisco Urbano) San Lorenzo – jueves 9 de octubre, 20:00 horas (Estadio Nuevo Francisco Urbano)

U. de Chile