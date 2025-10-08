El presente de Darío Osorio es digno de admirar y aplaudir. Tras dos años en tierras danesas, conquistó el corazón de los hinchas del FC Midtjylland a punta de golazos y asistencias.

Si bien el talentoso jugador de 21 años tuvo posibilidades de emigrar a otras latitudes tras salir de su país, se inclinó por una liga europea de segundo orden. Ello fue valorado por un scout de la Premier League.

¿Su nombre? Jonathan Vidallé. El retirado futbolista argentino es el jefe de scouting del Arsenal FC en Sudamérica y tiene visto al crack nacional. Lo ha seguido en su crecimiento.

Por ello, se aventuró a compararlo con Ángel Di María. No tiene dudas de que hay cualidades parecidas entre ambos zurdos: el formado en Universidad de Chile le hace recordar al campeón del mundo.

“Le veo similitudes con (Ángel) Di María cuando empezó, porque tiene esa característica de extremo inteligente, hábil en el uno contra uno, que sabe enganchar para adentro y terminar bien”, comenzó señalando a Radio ADN.

En dicha línea, agregó: “Pero quizá le faltaba para dar un salto mayor. Por ejemplo, ir al Arsenal era un paso demasiado grande, gigante, entonces a veces es mejor pasar a ligas como México, Holanda, Portugal o Dinamarca“.

“Es lo más adecuado para terminar de formar al jugador, que acabe de tomar confianza, explotar todas sus virtudes y ver ahí para qué está, obviamente con otra mentalidad”, concluyó.

¿Darío Osorio dará el salto a la élite?

Cabe destacar que el oriundo de Hijuelas tiene contrato con el FC Midtjylland hasta mediados de 2028. Por el momento, se mantendrá en tierras danesas hasta el siguiente mercado de fichajes.