Aún a la espera de qué pasará con la llave de octavos de final de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente, los cruces de cuartos de final de dicho certamen ya están completamente armados.

Además, como hace ya varios años en el fútbol sudamericano, ya está definida también la sede que albergará el partido final del segundo certamen continental más importante de Sudamérica.

El recinto que albergará aquel partido será el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Dicho compromiso está programado para el día sábado 22 de noviembre, por lo que quedan cerca de dos meses y medio para aquello.

Aquel plazo tiene algo preocupada a la CONMEBOL. ¿La razón? el recién mencionado recinto boliviano aún no está 100% remodelado y, de no alcanzar los plazos estipulados, un estadio chileno asoma como real opción del ente rector del fútbol sudamericano para albergar aquel importantísimo encuentro.

El estadio chileno que asoma como opción para la final de la Copa Sudamericana

El recinto de Chile que asoma como opción para albergar la final de Copa Sudamericana es nada menos que el Estadio Nacional de Santiago, recinto donde Universidad de Chile ha ejercido históricamente su localía.

Así lo asegura el periodista Rodrigo Arellano a través de su cuenta de X: “El Estadio Nacional de #Santiago ha sido mencionado en Conmebol como una alternativa fuerte para recibir la final de #CopaSudamericana 2025 si es que el Ramón Tahuichi Aguilera no logra completar sus mejoras. Es el 22 de noviembre”.

El caso de Universidad de Chile

La U sigue expectante al fallo de la CONMEBOL tras el trágico suceso que manchó el partido de vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana ante Independiente en Avellaneda.

Se prevé que serán los azules quienes accedan a cuartos y enfrentarían a Alianza Lima, aunque sí su barra podría ser severamente castigada al menos para partidos de visitante (como ya lo fueron en Argentina).

El Estadio Nacional y sus finales de Copa Sudamericana

En caso de concretarse dicha opción, sería la tercera final de Copa Sudamericana que albergue el recinto de Ñuñoa.

Antes, lo hizo por primera vez en el recordado y triste día para Colo Colo, cuando cayeron por 2 a 1 ante el Pachuca (global de 3 a 2) y no pudieron quedarse con aquel trofeo.

Luego, Universidad de Chile alzó allí su primer trofeo internacional, cuando de la mano de Jorge Sampaoli, vencieron a la Liga de Quito por 3 a 0 (global de 4 a 0).