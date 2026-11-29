Everton y Liverpool se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton recibe a Liverpool este domingo 29 de noviembre desde las 09:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. El derbi de Merseyside llega con el Liverpool necesitado de reafirmar su buen momento y un Everton que viene de un golpe duro y quiere borrar esa imagen rápido.

Es el clásico de la ciudad y, más allá de la tabla, de estos partidos no hay favorito que valga: el historial reciente muestra paridad en varios cruces, aunque esta vez las campanas suenan distinto para cada lado.

La actualidad de ambos equipos

El Everton llega golpeado después de la goleada que le hizo Brentford, un 0-4 que corta una racha de dos triunfos seguidos y que obliga a reaccionar de local. Está noveno con 16 puntos en 11 fechas, en una zona media que no lo complica pero tampoco lo conforma, y necesita mostrar otra cara frente a su gente.

El Liverpool, en cambio, llega lanzado: goleó 4-0 al Manchester United en su visita anterior y encadena victorias que lo mantienen cuarto con 21 unidades. Después de aquel tropiezo ante el Arsenal a principios de noviembre, el equipo encontró ritmo de resultados y llega a este derbi con la confianza de quien no pierde hace rato.

El historial entre Everton y Liverpool

El historial entre ambos es amplio y pareja la balanza se inclina para el lado rojo: de 207 enfrentamientos, el Liverpool ganó 85 contra 54 del Everton, con 68 empates en el medio. En goles también manda el Liverpool, 291 contra 224.

En los cruces más recientes la tendencia se repite: el Liverpool viene sacando ventaja en la mayoría de los últimos encuentros, aunque hubo empates que mantuvieron algo de equilibrio en el camino.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/04/2026 Everton vs. Liverpool 1-2 Premier League 20/09/2025 Liverpool vs. Everton 2-1 Premier League 02/04/2025 Liverpool vs. Everton 1-0 Premier League 12/02/2025 Everton vs. Liverpool 2-2 Premier League 24/04/2024 Everton vs. Liverpool 2-0 Premier League 21/10/2023 Liverpool vs. Everton 2-0 Premier League 13/02/2023 Liverpool vs. Everton 2-0 Premier League 03/09/2022 Everton vs. Liverpool 0-0 Premier League 24/04/2022 Liverpool vs. Everton 2-0 Premier League 01/12/2021 Everton vs. Liverpool 1-4 Premier League

Horario del partido

Chile: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC Centroamérica: FOX+

FOX+ España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

Everton y Liverpool se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Everton suma 16 puntos en el torneo.

suma 16 puntos en el torneo. Liverpool suma 21 puntos en el torneo.