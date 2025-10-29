La historia es conocida. Luego de ser figura de Universidad de Chile en la Copa Libertadores 1996, Marcelo Salas tomó sus maletas para cruzar la cordillera y firmar por Boca Juniors. Hay fotos del Matador en la Bombonera que consigan el hecho.

Sin embargo, el histórico zurdo no jugó con Diego Maradona y compañía y terminó firmando en el archirrival, River Plate. El resto lo saben todo, el oriundo de Temuco la rompió con la banda sangre y terminó ganándose el respeto de todo el fútbol argentino.

El que recordó el hecho lamentando todo, fue el que era presidente de Boca, el también otrora presidente de la República Argentina, Mauricio Macri.

En conversación con Canal 13, el político reconoce que “lo tenía listo a Salas y lo dejé ir a River, todavía me arrepiento. Hubo discusiones internas en la directiva, donde algunos decían que no podíamos traer tantos jugadores de un mismo representante”.

Fue en ese momento cuando Macri confiesa que dejó pasar la posibilidad de fichar a uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol chileno.



“‘bueno, que no venga’. Después me lo tuve que aguantar haciendo su celebración cuantas veces”, cerró.

Mauricio Macri lamenta no haber fichado a Marcelo Salas.

¿Cuándo jugó Marcelo Salas en River Plate?

El Matador llegó en 1996 al River Plate campeón de la Copa Libertadores y dirigido por Ramón Díaz. Fue inmediatamente campeón en Argentina donde marcó dos golazos en la última fecha ante Vélez Sársfield.

En esa primera etapa en el cuadro millonario, Salas marcó 31 goles y dio 22 asistencias en 68 partidos y fue campeón en todos los torneos nacionales que jugó por la banda sangre, además de la Supercopa 1997.

En síntesis