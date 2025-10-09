La Selección Argentina se ha transformado en el mejor equipo del Mundial Sub 20 hasta el momento, siendo el único invicto con todos sus partidos ganador e instalado en cuartos de final. El gran gestor es el entrenador Diego Placente, quien fue compañero de Marcelo Salas en River Plate.

El propio DT de la Albiceleste conversó con los medios tras la goleada de ayer (miércoles) por 4-0 sobre Nigeria, donde adelantó lo que se viene ahora en cuartos de final contra México.

“La verdad que nosotros jugamos con la pelota y México también. Así que va a ser un partido donde los dos busquemos el arco contrario y tomando las precauciones, porque los dos equipos tienen muy buenos jugadores”, comenzó diciendo.

También destacó el rico plantel que tiene a su disposición: “Sí, la verdad que en el banco hay muchos jugadores que pueden jugar en las mismas posiciones, y la verdad que cuando sale uno y entra otro están todos en en alto nivel y eso siempre nos está ayudando”.

En la instancia, desde BOLAVIP CHILE le consultamos por sus recuerdos con el exfutbolista e ídolo chileno Marcelo Salas en River Plate, con quien compartió camarín en las temporadas 1997 y 1998.

“Un grande, yo cuando pasé a River Marcelo la empezó a romper. Es uno de los grandes jugadores con los que tuve la suerte de jugar”, rememoró el otrora lateral.

Diego Placente tiene a Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub 20. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial Sub 20?

La Albiceleste enfrentará a México en los cuartos de final del Mundial Sub 20, partido programado para el sábado 11 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago.