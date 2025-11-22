La Copa Sudamericana llega esta tarde a su fin, siendo el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli e Iván Román quien se enfrente a Lanús en busca de la gloria continental.

El ‘Galo’ llega a estas instancias tras haber dejado en semifinales al sorprendente Independiente del Valle. En la ida, ambas escuadras igualaron 1 a 1, mientras que en la vuelta el equipo del otrora DT de U. de Chile y también de La Roja se impuso por 3 a 1, dejando el marcador en un global de 4 a 2 a favor de los brasileños.

En tanto, Lanús llegó a la gran final dejando en el camino a los Azules en un polémico partido de vuelta en Argentina que fue por muchos calificado como un verdadero robo. Tras haber igualado 2 a 2 en Santiago, el ‘Granate’ se impuso por la mínima en la vuelta y se quedó con la llave por un marcador de 3 a 2.

¿Cuándo juega Atlético Mineiro vs. Lanús? Horarios para toda Latam

Atlético Mineiro vs. Lanús se verán las caras este sábado 22 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay.

Acá tienes todos los horarios de la gran final de la Copa Sudamericana según tú país:

14:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 15:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 16:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 17:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Quién transmite EN VIVO la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro vs. Lanús?

El partido entre el ‘Galo’ y el ‘Granate’ cuenta con varias alternativas de transmisión. Por TV, DSports y también ESPN estarán a cargo de su transmisión en los siguientes canales según tú cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

Ahora, para ver el encuentro mediante una plataforma de streaming, se podrá hacer a través de Disney+ tanto en su versión estándar como premium, también en la app de DGO y Amazon Prime Video.