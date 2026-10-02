Finlandia vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Finlandia y Albania se cruzan el sábado 3 de octubre con las dos selecciones metidas de lleno en la pelea de su grupo de la Liga de Naciones.

Es la tercera fecha y ninguno de los dos quiere quedar descolgado en la tabla a esta altura del torneo.

Horario del partido

Chile: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Finlandia llega con un empate 0-0 de local ante Bielorrusia, después de haber goleado 7-0 como visitante a San Marino. Esa diferencia de gol tan marcada entre un partido y otro muestra a un equipo irregular, aunque con puntos sumados: tiene 4 de los 6 posibles.

Albania, en cambio, llega con puntaje perfecto. Ganó 3-0 como visitante a San Marino y antes se impuso 2-0 de local ante Bielorrusia, un arranque que la tiene entre los primeros puestos del grupo y con argumentos para pelear arriba.

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El historial entre Finlandia y Albania

Se enfrentaron 7 veces y la balanza se inclina para el lado finlandés, con 4 triunfos contra 2 de Albania y un empate. En el goleo acumulado también manda Finlandia, 8 tantos contra 6. El antecedente más reciente, de 2002, terminó igualado 1-1, aunque el resto de la historia entre ambos se remonta a varias décadas atrás.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/01/2002 Albania vs. Finlandia 1-1 Friendlies 01/09/2001 Albania vs. Finlandia 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/2000 Finlandia vs. Albania 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/1981 Finlandia vs. Albania 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 03/09/1980 Albania vs. Finlandia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 10/10/1973 Albania vs. Finlandia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 21/06/1972 Finlandia vs. Albania 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:00 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

En síntesis