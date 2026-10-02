Finlandia vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Finlandia y Albania se cruzan el sábado 3 de octubre con las dos selecciones metidas de lleno en la pelea de su grupo de la Liga de Naciones.
Es la tercera fecha y ninguno de los dos quiere quedar descolgado en la tabla a esta altura del torneo.
Horario del partido
- Chile: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Finlandia llega con un empate 0-0 de local ante Bielorrusia, después de haber goleado 7-0 como visitante a San Marino. Esa diferencia de gol tan marcada entre un partido y otro muestra a un equipo irregular, aunque con puntos sumados: tiene 4 de los 6 posibles.
Albania, en cambio, llega con puntaje perfecto. Ganó 3-0 como visitante a San Marino y antes se impuso 2-0 de local ante Bielorrusia, un arranque que la tiene entre los primeros puestos del grupo y con argumentos para pelear arriba.
El historial entre Finlandia y Albania
Se enfrentaron 7 veces y la balanza se inclina para el lado finlandés, con 4 triunfos contra 2 de Albania y un empate. En el goleo acumulado también manda Finlandia, 8 tantos contra 6. El antecedente más reciente, de 2002, terminó igualado 1-1, aunque el resto de la historia entre ambos se remonta a varias décadas atrás.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/01/2002
|Albania vs. Finlandia
|1-1
|Friendlies
|01/09/2001
|Albania vs. Finlandia
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2000
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/1981
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|03/09/1980
|Albania vs. Finlandia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/1973
|Albania vs. Finlandia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/06/1972
|Finlandia vs. Albania
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:00 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Finlandia suma 4 puntos en el torneo.
- Albania suma 6 puntos tras vencer a San Marino y Bielorrusia.