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Liga de Naciones

Finlandia vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Finland vs. Albania, Liga de Naciones
Finland vs. Albania, Liga de Naciones

Finlandia y Albania se cruzan el sábado 3 de octubre con las dos selecciones metidas de lleno en la pelea de su grupo de la Liga de Naciones.

Es la tercera fecha y ninguno de los dos quiere quedar descolgado en la tabla a esta altura del torneo.

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Horario del partido

  • Chile: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Finlandia llega con un empate 0-0 de local ante Bielorrusia, después de haber goleado 7-0 como visitante a San Marino. Esa diferencia de gol tan marcada entre un partido y otro muestra a un equipo irregular, aunque con puntos sumados: tiene 4 de los 6 posibles.

Albania, en cambio, llega con puntaje perfecto. Ganó 3-0 como visitante a San Marino y antes se impuso 2-0 de local ante Bielorrusia, un arranque que la tiene entre los primeros puestos del grupo y con argumentos para pelear arriba.

El historial entre Finlandia y Albania

Se enfrentaron 7 veces y la balanza se inclina para el lado finlandés, con 4 triunfos contra 2 de Albania y un empate. En el goleo acumulado también manda Finlandia, 8 tantos contra 6. El antecedente más reciente, de 2002, terminó igualado 1-1, aunque el resto de la historia entre ambos se remonta a varias décadas atrás.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
06/01/2002Albania vs. Finlandia1-1Friendlies
01/09/2001Albania vs. Finlandia0-2UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2000Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
02/09/1981Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
03/09/1980Albania vs. Finlandia2-0UEFA World Cup Qualifiers
10/10/1973Albania vs. Finlandia1-0UEFA World Cup Qualifiers
21/06/1972Finlandia vs. Albania1-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:00 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Finlandia suma 4 puntos en el torneo.
  • Albania suma 6 puntos tras vencer a San Marino y Bielorrusia.
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