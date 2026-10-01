Si se va Nicolás Córdova: este es el candidato para ser el nuevo DT interino de La Roja

La ANFP no quiere cambiar al entrenador del combinado adulto. Sin embargo, Sebastián Miranda es el plan B de la entidad en caso de emergencia.

La Selección Chilena está bajo una tormenta y la mayoría de las críticas apuntan hacia Nicolás Córdova. Por ello, trascendió que las autoridades tienen a un posible reemplazante en caso de que el DT deje el interinato.

¿Cuál es su nombre? Según informa RedGol, se trata de Sebastián Miranda. El entrenador –que acaba de dirigir a Chile sub-19 en los Juegos Odesur 2026– es el candidato de la ANFP para asumir en el cargo.

Pese a que dicha entidad no tiene intención alguna de realizar cambios en la banca del combinado adulto, hay un margen de probabilidad de que el amistoso contra México (6/10) produzca modificaciones.

“Una goleada en contra marcará el final de la era Nicolás Córdova. Una decisión que tiene en mente el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, como una forma de descomprimir el ambiente. Pero no tomaría sólo esta medida”, lanzó el medio.

“Pues también tiene voz en esta materia Felipe Correa, gerente de selecciones, quien ya conversó con quien será el sucesor del actual jefe técnico. Desde el entorno de La Roja revelaron su nombre: Sebastián Miranda“, agregó.

Sebastián Miranda se acerca a ser el DT interino de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Sebastián Miranda es candidato a dirigir la Selección Chilena

Sobre la misma línea, la fuente aseguró que el eventual nuevo estratega de Chile ya tendría fecha para estrenarse oficialmente. Todo dependerá de lo que suceda contra México en Los Ángeles.

“Así las cosas, si la ANFP decide que Nicolás Córdova se vaya de la dirección técnica interina de La Roja Adulta, será Sebastián Miranda quien dirija los amistosos ante Colombia“, cerró.