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Fútbol Chileno

¡Terremoto en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026! El TAS falló en el caso Unión La Calera

Los Cementeros buscaban que se les devolviera los seis puntos perdidos a inicios de temporada y salir de zona de descenso.

Hay novedades con la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026. (Foto: Andrés Piña/Photosport)
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTHay novedades con la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Este miércoles se dio a conocer el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por la apelación que presentó Unión La Calera, que buscaba recuperar los puntos que le fueron descontados al inicio de la Liga de Primera 2026.

Los Cementeros fueron sancionados con la resta de seis unidades por alinear un sexto futbolista extranjero en los partidos contra Everton y Cobresal, superando el límite de cinco en cancha que indican las Bases del Campeonato Nacional de Primera División.

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Se trataba del volante argentino Álex Encinas, formado en River Plate que en 2024 viajó a Chile para unirse a la series menores de La Calera, por lo que intentaron plantear que era juvenil del club.

En esos partidos los caleranos habían conseguido dos triunfos que los tenían peleando en la zona alta de la tabla de posiciones. Pero tras el veredicto de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, que fue ratificado por la Segunda Sala, los puntos se le otorgaron a Ruleteros y Mineros, con marcadores de 3-0 cada compromiso.

Finalmente el cuadro del interior de la Quinta Región intentó revertir la situación apelando al TAS, pero recibió otro mazazo, pues la rechazó y ratificó la resta de puntos.

Este es un tremendo golpe para La Calera, equipo que es el colista del torneo con 17 puntos, sumergido en zona de descenso, a siete unidades del último elenco que se está salvando, que justamente es Cobresal (24 pts).

Unión La Calera recibió un mazazo del TAS. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Unión La Calera recibió un mazazo del TAS. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Consignar que por delante solo quedan siete fechas para el término de la Liga de Primera, por lo que el equipo que dirige John Armijo está contra las cuerdas.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

PosClubMPWDLGFGAGDPtsStatus
1Colo-Colo23173348222654Copa Libertadores
2Universidad Católica23133750331742Copa Libertadores
3Universidad de Chile23126535191642Copa Libertadores (fase previa)
4Everton23106737251236Copa Sudamericana
5Palestino2311393633336Copa Sudamericana
6Deportes Limache23103104335833Copa Sudamericana
7Ñublense238872831-332
8Concepción2394102526-131
9La Serena237973438-430
10Coquimbo2385103132-129
11Audax Italiano237792631-528
12Huachipato2284103039-928
13O’Higgins2383122836-827
14Cobresal2373133444-1024
15Universidad de Concepción2264121737-2022Descenso
16Unión La Calera2345141940-2117Descenso
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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