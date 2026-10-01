Francia vs. Italia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Francia llega a este viernes 2 de octubre con puntaje ideal en la Liga de Naciones y la chance de sacar una ventaja importante en el grupo. Italia necesita reaccionar después de un primer tramo irregular.
Es la tercera fecha de la fase de grupos y el que gane se acomoda cómodo en la tabla, mientras el que pierde queda obligado a remar en las dos fechas que quedan.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El equipo francés ganó sus dos partidos, ambos de visitante y por la mínima: 1-0 ante Turquía y 1-0 ante Bélgica. Son los únicos seis puntos disponibles y lo tienen a Francia entre los que más sólidos vienen mostrándose, aunque sin goleadas que impresionen.
Italia tuvo un arranque de contrastes. Cayó 0-2 como local frente a Bélgica, un golpe duro en su propia casa, pero se recompuso con una goleada 4-1 de visitante ante Turquía que le devolvió algo de confianza. Con 3 puntos en 2 presentaciones, necesita un resultado positivo para no quedar lejos de la cima del grupo.
El historial entre Francia e Italia
Son 41 antecedentes entre ambas selecciones y el historial favorece a Italia, que ganó 20 veces por 13 de Francia, con 10 empates en el medio. En lo goleador también manda el equipo italiano, con 86 tantos convertidos contra 60 de los franceses.
En los enfrentamientos más recientes la cosa estuvo pareja: desde 2016 se repartieron triunfos y hubo algún que otro resultado abultado, como el 3-1 de Francia en 2024 o el 3-1 de Italia en 2016. No hay una tendencia clara en los últimos cruces, lo que agrega algo de incertidumbre extra.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/11/2024
|Italia vs. Francia
|1-3
|UEFA Nations League
|06/09/2024
|Francia vs. Italia
|1-3
|UEFA Nations League
|01/06/2018
|Francia vs. Italia
|3-1
|Friendlies
|01/09/2016
|Italia vs. Francia
|1-3
|Friendlies
|14/11/2012
|Italia vs. Francia
|1-2
|Friendlies
|17/06/2008
|Francia vs. Italia
|0-2
|UEFA European Championship
|08/09/2007
|Italia vs. Francia
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|06/09/2006
|Francia vs. Italia
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/07/2006
|Italia vs. Francia
|1-1
|FIFA World Cup
|02/07/2000
|Francia vs. Italia
|2-1
|UEFA European Championship
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Francia suma 6 puntos tras vencer a Bélgica y Turquía.
- Italia suma 3 puntos en el torneo.