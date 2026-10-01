La frase de Nicolás Córdova que indignó a Marcelino Núñez en La Roja: “Si no te gusta…”

Según trascendió, el DT interino instó al mediocampista a abandonar el combinado nacional si no estaba de acuerdo con su trabajo.

La Selección Chilena vive un lamentable episodio: Marcelino Núñez se retiró de la delegación que disputa la fecha FIFA. ¿La razón? El mediocampista tuvo un cruce con Nicolás Córdova.

Y en dicho entrevero, hubo una frase del entrenador por la que el volante tomó la determinación de decir adiós. Según informó Radio ADN, el DT interino colmó la paciencia de su dirigido de 26 años.

El porqué: el estratega habría instado al futbolista a abandonar la concentración si es que no le agradaba su forma de trabajar. Dicho y hecho, armó sus maletas y partió tras no sumar minutos vs. Estados Unidos.

“Si no te gusta, te vas“, habría sido lo expresado por el director técnico a cargo de la Selección Chilena contra su pupilo.

Por ello, el jugador del Ipswich Town de Inglaterra se inclinó por dejar la gira internacional. Por el momento, no hay una voz oficial sobre la polémica que está instalada en el país.

Marcelino Núñez salió de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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La decisión de Marcelino Núñez en la Selección Chilena

A su vez, la fuente indicada asegura que el formado en Universidad Católica no regresará a La Roja mientras Nicolás Córdova siga en su puesto. La relación está rota y no hay más por hacer.

“El centrocampista comunicó que, mientras siga Nicolás Córdova al mando de la selección absoluta, él no volverá a jugar por Chile“, concluyó la publicación.