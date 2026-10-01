El periodista deportivo confirmó lo sucedido entre Marcelino Núñez y Nicolás Córdova que derivó en su salida de la Selección Chilena.

Una bomba estalló al interior de la Selección Chilena que terminó con la salida del volante Marcelino Núñez, quien fue liberado anoche de la concentración de La Roja en plena gira por Norteamérica.

El jugador del Ipswich Town de la Premier League habría pedido ser desconvocado tras un desencuentro con el cuestionado entrenador Nicolás Córdova, por su frustración al no sumar minutos en el partido amistoso contra Estados Unidos.

Además, se habría enfrascado en una discusión con algunos de sus compañeros, incluso se habla que casi se fue a los golpes con el delantero Lucas Cepeda.

Sobre todo este escándalo conversó con BOLAVIP el destacado periodista Cristián Arcos, quien contó más detalles de lo sucedido en St. Louis, Missouri, descartando las agresiones físicas.

“Lamentable obviamente la situación. Yo no tengo información de si hubo combos con Cepeda o no. A mí lo que me contaron es que no, pero sí hubo una discusión con Córdova, grande, por no tener minutos y porque no le habrían gustado las declaraciones post partido con Canadá, porque siente que tira al frente a los jugadores”, comenzó indicando.

En ese punto, Arcos hizo una pausa para crticar la reacción y comportamiento del mediocampista de 26 años, pues para su parecer, fue exagerada.

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“Me parece que si ese es el motivo para no estar en la Selección y bajarse en medio de la gira, me parece poco prudente, poco serio, me parece exagerado por parte de Marcelino Núñez. No se ha ganado todavía un lugar fijo en la Selección”, lanzó el conductor y comentarista de Radio ADN.

“Uno espera, efectivamente, que un tipo que está en la Premier tenga un rendimiento distinto en la Selección, al menos asuma el testimonio. Uno dice que en un once de Chile un jugador que está en Premier tiene que marcar una diferencia, y si se molesta porque le dijeron que no lo está haciendo, me parece que no es un motivo. No tener minutos en una gira o en un partido, me parece que no es razón para irse. Me imagino que en su club cuando no juega no toma las cosas y se va para la casa”, añadió el Tenor Escritor.

La triste conclusión de Cristian Arcos sobre La Roja

Finalmente, Cristián Arcos llegó a una triste conclusión respecto a la desvalorización que está teniendo la Selección Chilena, incluso para los mismos jugadores.

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“Lo inquietante es que se bajan jugadores de la Selección: se bajó Pulgar, se baja Marcelino, y eso no es una buena señal. Evidentemente cuando Chile no le suma a los jugadores, hay un tema con la Selección, que se ha ido devaluando también. Se puede devaluar para la gente y todo, pero devaluarse para los jugadores es muy inquietante”, cerró.