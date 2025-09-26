En las últimas horas se ha hecho viral una reacción que tuvo el exfutbolista alemán Toni Kroos con una antigüa frase de Arturo Vidal en una entrevista que dio hace un tiempo atrás.

En ella el actual jugador de Colo Colo recordaba su etapa en el Bayer Leverkusen, donde fue compañero de equipo con quien luego se convirtió en un emblema del Real Madrid.

Pero además de rememorar su paso por el BayArena, el King señaló que había sido clave para la evolución de Kroos, quien estaba dando los primeros pasos de su exitosa carrera.

“Toni Kroos aprendió mucho de mí. Era bueno técnicamente, pero le faltaba toque. Acudió a mí y a Renato Augusto y le explicamos cómo era el fútbol; le enseñamos muchísimo”, fueron las palabras de Vidal.

Estas palabras las replicó la página de Instagram ‘Skiller’ hace dos días, destacando la frase “Kroos aprendió mucho de mí”.

La polémica reacción de Toni Kroos a las palabras de Arturo Vidal

Inesperadamente el campeón del mundo reaccionó a esta publicación en los comentarios puso tres emojis de risas.

Captura de la publicación en Instagram de ‘Skiller’ y el comentario de Toni Kroos.

El resto de los seguidores intentó polemizar con esta interacción por la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona, ya que el bicampeón de América se enfrentó con Kroos cuando vistió la camiseta blaugrana entre 2018 y 2020.