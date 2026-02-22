Surgido en la cantera de Colo Colo, el extremo Josué Ovalle fue pieza fundamental en la obtención del título de la Serie de Proyección 2019, pero nunca debutó en el primer equipo del Cacique.

Tras su paso por el conjunto Popular, el futbolista de 25 años inició un periplo que lo llevó por clubes de Segunda División Profesional y Primera B, siendo Deportes Concepción su último equipo antes de dar el salto internacional.

En las últimas semanas, Mazatlán Fútbol Club puso los ojos en él y lo oficializó como su flamante refuerzo. Su llegada a la Primera División de México ya genera expectativas, y Ovalle rápidamente se convirtió en una alternativa interesante para su nuevo club, buscando consolidarse y ganar visibilidad internacional.

Josué Ovalle ya tuvo su debut con la camiseta del Mazatlán | FOTO: Francisco Vega/Getty Images

Debut soñado de Josué Ovalle en Mazatlán

En su primer partido oficial con los Cañoneros, el oriundo de Algarrobo ya convirtió su primer gol en la visita a Xolos de Tijuana, marcando un debut soñado.

A los 60′, ocho minutos después de ingresar como cambio, un centro por derecha del brasileño Dudú Teodora rebotó en un defensa local, el balón se elevó y Ovalle lo conectó de cabeza para poner el 1-1 definitivo.

El gol, celebrado con entusiasmo por compañeros y aficionados, marca un nuevo capítulo en la carrera del delantero, quien ahora buscará sumar minutos y seguir brillando en la próxima fecha de la Liga MX, cuando Mazatlán visite a Pachuca.

