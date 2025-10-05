Una mañana triunfal para Alexis Sánchez en la goleada del Sevilla sobre el Barcelona, donde el delantero chileno fue titular mostrando toda su jerarquía y validez. Ganándose además el reconocimiento de la hinchada andaluz que no dejó corear su nombre.

El Niño Maravilla de hecho abrió la senda del triunfo anotando el primer gol del partido cuando el reloj marcaba 13 minutos y desatando la locura en el Ramón Sánchez Pizjuan.

BOLAVIP conversa con uno de los entrenadores que tuvo en Chile, Alexis, Jorge Aravena el que asegura estar emocionado por su ex dirigido, pero aclara que no le llama para nada la atención lo hecho por el tocopillano con la camiseta del Sevilla.

“Lo de hoy es una consecuencia de toda la carrera profesional que ha tenido Alexis, no es que esta mañana ha explotado ante el Barcelona”, indica el Mortero.

Agregando que “siempre ha sido de una calidad increíble y de un profesionalismo extremo y eso le permite llegar a los 38 años, para jugar en el primer nivel del fútbol europeo”.

Jorge Aravena recuerda además que el Niño Maravilla desde pequeño tiene las cosas claras para su carrera. “Él tiene una calidad impresionante, yo lo conozco desde cuando él tenía 15 años y él a esa edad quería sólo entrenar, se alimentaba bien, tenía objetivos, quería grandes cosas”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Alexis Sánchez?

El 18 de octubre Sevilla recibirá al Mallorca en el estadio Ramón Sánchez Pizjuan donde hace de local el cuadro del tocopillano.