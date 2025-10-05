El Sevilla en esta jornada logró un importante triunfo dentro del fútbol español, en la que después de diez años, volvió a vencer en su casa al Barcelona por 4-1, sumando tres puntos importantes que lo ubican en la parte alta de la tabla.

Una de las grandes figuras del conjunto sevillista fue el delantero nacional, Alexis Sánchez, quien anotó uno de los goles y habló con el canal oficial del club después de este triunfo, en la que mostró su felicidad por este importante logro.

“Me dijeron que hace 10 años que no se ganaba acá, es mucho tiempo, en el fútbol pasan estas cosas que suceden, más al Sevilla, que ves como está la gente. Me saco el sombrero por mis compañeros, si era un momento, era este, no se ganaba acá hace muchos partidos”, partió señalando Sánchez.

Siguiendo en aquello, el ‘Niño Maravilla’ no se anduvo con pequeñeces y puso toda su trayectoria encima de la mesa, en la que se considera un afortunado de poder siempre poder romper récords, en la que hoy fue vital para lograr derrocar una negativa marca del Sevilla ante el equipo ‘Culé’.

Sánchez anotó en el triunfo de Sevilla | Foto: Getty Images

“Estoy contento, estoy acostumbrado a romper récords en todos lo equipos que he estado y en un momento cuando la gente terminó el partido, miraba cómo celebraban los jugadores, los de la banca y es lindo de ver eso, siempre me tocó estar celebrando y nunca lo veía sentado, a veces me siento para ver ese momento lindo que vivimos hoy”, agregó.

Sánchez alucina con la hinchada del Sevilla

Concluyendo, Sánchez destacó de gran forma lo que fue el incondicional apoyo de su gente en este partido, en la que generó sin duda un ambiente sensacional para poder lograr la victoria ante el Barcelona..

“Se sintió hermoso, el ambiente que se vive acá en el Sánchez Pizjuán es único, he estado en muchos estadios y la gente del Sevilla te hace sentir la pasión de este club y la camiseta, eso se ve reflejado”, cerró.