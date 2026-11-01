Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Sevilla por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe y Sevilla se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe recibe a Sevilla este domingo 1 de noviembre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Getafe necesita un golpe de autoridad para salir de la parte baja de la tabla y el Sevilla aparece como una víctima tentadora en pleno envión anímico.

Los locales buscan cortar una racha negativa que los tiene incómodos, mientras los sevillanos intentan consolidarse entre los puestos de arriba antes de que el campeonato se les escape.

La actualidad de ambos equipos

El Getafe llega golpeado. Viene de caer 4-0 ante Athletic Bilbao, un resultado que dejó dudas, y antes de eso ya había sufrido una goleada contra Barcelona. El empate ante Rayo Vallecano fue el único respiro en las últimas tres fechas, y con 9 puntos en diez partidos el equipo está 18° en la tabla, una posición que lo obliga a reaccionar rápido.

El Sevilla, en cambio, llega con otro ánimo. Ganó 2-0 en casa frente a Osasuna y aunque en el medio sufrió una dura derrota ante Real Madrid, la victoria reciente lo devolvió a una zona cómoda. Con 17 unidades es sexto, a un buen ritmo para pelear por los primeros lugares, y necesita sostener la regularidad para no perder terreno.

El historial entre Getafe y Sevilla

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Sevilla, que ganó 24 de los 48 duelos disputados por 16 del Getafe, con 8 empates. También en lo que respecta a los goles el equipo andaluz saca ventaja, con 63 contra 44.

En los enfrentamientos más recientes la tendencia se mantuvo: el Sevilla ganó el último cruce 1-0 como visitante en febrero de este año, y de los últimos cinco antecedentes se quedó con tres, dejando apenas un triunfo y un empate para el Getafe.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/02/2026 Getafe vs. Sevilla 0-1 Primera División 25/08/2025 Sevilla vs. Getafe 1-2 Primera División 01/02/2025 Getafe vs. Sevilla 0-0 Primera División 14/09/2024 Sevilla vs. Getafe 1-0 Primera División 30/03/2024 Getafe vs. Sevilla 0-1 Primera División 16/01/2024 Getafe vs. Sevilla 1-3 Copa del Rey 16/12/2023 Sevilla vs. Getafe 0-3 Primera División 19/03/2023 Getafe vs. Sevilla 2-0 Primera División 08/01/2023 Sevilla vs. Getafe 2-1 Primera División 09/01/2022 Sevilla vs. Getafe 1-0 Primera División

Horario del partido

Chile: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Sudamérica: ESPN2, Disney+ Premium

ESPN2, Disney+ Premium México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi

Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs

Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Getafe y Sevilla se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Getafe suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Sevilla suma 17 puntos en el torneo.