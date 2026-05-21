El "Loco" dirigirá la cita planetaria y, una vez culmine la copa, separarán sus caminos con la AUF.

Marcelo Bielsa comienza a despedirse de la selección de Uruguay. El histórico entrenador argentino sorprendió al reconocer públicamente que su ciclo con la Celeste terminaría una vez concluya el Mundial 2026, dejando abierta la puerta a su salida pese al exitoso proyecto que encabezó desde su llegada.

Durante una actividad organizada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el rosarino fue directo al hablar sobre su futuro y dejó una frase que rápidamente encendió las alarmas en Uruguay. “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”.

Marcelo Bielsa dejará de ser el entrenador de Uruguay.

La declaración fue interpretada como una señal clara de que Bielsa no contempla, al menos por ahora, extender su vínculo más allá del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Luego reforzó la idea con otra reflexión cargada de emotividad: “Voy a agradecerle a Uruguay toda la vida que me haya permitido vivir la experiencia de un Mundial”.

Desde la AUF también siembran dudas sobre la continuidad del “Loco”

Las palabras de Bielsa llegaron horas después de que Ignacio Alonso, presidente de la AUF, reconociera públicamente que el futuro del DT dependerá tanto del balance deportivo como de la decisión personal del entrenador: “Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él. Obviamente tiene sus proyectos de vida”, comentó.

El dirigente incluso reveló que en algún momento existieron conversaciones pensando en el Mundial 2030, donde Uruguay será uno de los países anfitriones simbólicos por el centenario del torneo.

Publicidad

“Cuando firmamos el vínculo apostamos a un período. En algún momento conversamos del proyecto Mundial 2030, le interesó, pero decidimos enfocarnos cien por ciento en el futuro cercano”.

Por ahora, Marcelo Bielsa sigue enfocado exclusivamente en clasificar y competir en el Mundial 2026, pero sus propias palabras dejan un escenario inesperado. Salvo un cambio de postura, el exitoso ciclo del “Loco” con Uruguay tendría fecha de término tras la próxima Copa del Mundo.

DATOS CLAVE

El DT Marcelo Bielsa anunció que terminará su ciclo con Uruguay tras el Mundial 2026.

Publicidad

El presidente Ignacio Alonso afirmó que el futuro del entrenador dependerá del balance deportivo.