Gritos, llanto y festejos: Locura en el plantel de Arsenal tras coronarse campeón de la Premier League

El camarín del Arsenal festejó con locura el empate del City ante Bournemouth que los coronó campeones de la Premier League tras 22 años.

La espera terminó para Arsenal. Después de 22 años de frustraciones y de varias temporadas quedándose a las puertas de la gloria, finalmente los “Gunners” volvieron a tocar el cielo tras coronarse campeones de la Premier League.

El título se selló de manera dramática luego del empate 1-1 entre Bournemouth y Manchester City, resultado que dejó sin opciones matemáticas al equipo de Pep Guardiola y que desató la locura en Londres.

A través de un registro publicado por el propio Arsenal, se pudo ver el desatado festejo del plantel apenas sonó el pitazo final en el Vitality Stadium. Los jugadores reaccionaron con abrazos, saltos, gritos de emoción y al borde de las lágrimas, conscientes de la magnitud histórica de la conquista.

Miles de hinchas festejaron el título en las afueras del Emirates Stadium (Getty Images).

La emoción se apoderó del camarín y del cuerpo técnico liderado por Mikel Arteta, arquitecto del proyecto que devolvió al club a la cima del competitivo fútbol inglés tras más de dos décadas.

Ahora, los “Gunners” tendrán otra oportunidad de tocar el cielo el próximo sábado 30 de mayo cuando enfrenten al París Saint Germain en la final de la UEFA Champions League, lo que podría convertirse en la primera conquista de los ingleses a nivel continental.

Publicidad

Locura total del plantel de Arsenal