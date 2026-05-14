Según indicó el prestigioso periodista Ben Jacobs, el seleccionado chileno tiene altas posibilidades de dejar el FC Midtjylland.

El futuro de Darío Osorio se resolverá en los siguientes días. Luego de concluir la temporada como campeón de la Copa de Dinamarca junto al FC Midtjylland, el destacado delantero buscará un nuevo rumbo.

Y según indicó el prestigioso periodista Ben Jacobs de GiveMeSport, el seleccionado nacional tiene altas posibilidades de recalar en la Premier League. Hay tres equipos tras sus pasos.

¿Cuáles? Bournemouth, Crystal Palace y Everton ya están en conversaciones para quedarse con sus servicios. Todo indica que la transacción será histórica para un futbolista chileno.

“Según ha podido saber GMS, Bournemouth, Crystal Palace y Everton se han puesto en contacto con el elenco danés y actualmente son los principales clubes ingleses a los que hay que seguir de cerca”, detalló la información.

“Ya había sido observado por el Arsenal, pero aún no hay indicios de que el acuerdo haya avanzado (…) Liverpool también lo siguió de cerca cuando era adolescente, pero ahora no es uno de sus principales pretendientes”, agregó.

El futuro de Darío Osorio puede estar en la Premier League. (Imagen: FC Midtjylland)

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Darío Osorio, cerca de la Premier League

Finalmente, se reveló la cifra que espera FC Midtjylland para desprenderse de su máxima figura. Un importante punto a considerar: el 10% de su carta aún pertenece a Universidad de Chile.

“No pondrá obstáculos (…) pero los pretendientes saben que se requerirán ofertas de más de 20 millones de euros para que el club danés autorice la venta“, cerró la publicación.

En resumen:

Bournemouth, Crystal Palace y Everton negocian con FC Midtjylland por Darío Osorio .

negocian con FC Midtjylland por . El club danés exige más de 20 millones de euros para autorizar su venta.

para autorizar su venta. FC Midtjylland posee el 90% del pase y Universidad de Chile el 10% restante.