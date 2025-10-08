El domingo Alexis Sánchez volvió a brillar en La Liga de España en la goleada del Sevilla por 4-1 sobre el Barcelona, donde el Niño Maravilla abrió la senda de la victoria para los nervionenses ante su ex equipo.

El delantero chileno de a poco va dejando atrás las críticas por su fichaje en el equipo blanquirrojo, ya que en un inicio se cuestionó su contratación, apuntando principalmente a su edad: 36 años.

Luego de su destacada performance en el cuadro que dirige Matías Almeyda, este miércoles uno de sus compañeros salió a elogiarlo públicamente. Se trata del lateral José Ángel Carmona, quien habló en el programa ‘Sólo el Sevilla’ de Sevilla FC+.

“Nunca pienso que un jugador así venga a perder el tiempo porque esos jugadores están hechos de otra pasta. Pero me ha sorprendido que es muy humilde y muy llano. Te sientas a hablar con él y te ríes mucho”, destacó el canterano sobre el tocopillano.

La goleada sobre Barcelona

En la comversación también habló del sentir del equipo tras golear al último campeón de La Liga de España: “Tenemos resaca de felicidad por el partido que conseguimos ganar, que era muy necesario para nosotros y para la afición. Pero el fútbol pasa muy rápido. Es verdad que hay parón y se hará más largo, pero el míster ya sabemos cómo es y está ya preparando el próximo partido”.

En Sevilla están encantados con Alexis Sánchez. (Foto: Tan Jun/Getty Images)

De igual forma tuvo palabras para el apoyo de la hinchada sevillista que se ha ido reencantando con el equipo tras una horrible temporada 2024-2025.

“Sentimos que la gente está con nosotros y que se siente identificada con lo que ve del equipo. El Sevilla siempre ha tenido garra, un equipo pesado y nadie quería venir a jugar aquí por lo difícil que era llevarse un punto. Con las ideas del míster y con los jugadores que tenemos, la gente se siente identificada porque vamos a por todas y eso a la gente le engancha”, cerró Carmona.