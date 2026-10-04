Irlanda del Norte vs. Georgia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Georgia visita a Irlanda del Norte este lunes 5 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Irlanda del Norte ganó 3-0 como visitante ante Ucrania en la fecha anterior. Irlanda del Norte está 8° en la tabla con 7 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Hungría.
En su último compromiso, Georgia perdió 0-1 como visitante ante Hungría. El conjunto marcha 44° con 1 punto. Antes empató 0-0 como local ante Ucrania.
El historial entre Irlanda del Norte y Georgia
Irlanda del Norte y Georgia se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 triunfos de Irlanda del Norte.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|0-1
|UEFA Nations League
|26/03/2008
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|4-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Irlanda del Norte y Georgia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Irlanda del Norte suma 7 puntos en el torneo.
- Georgia suma 1 punto en el torneo.