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Liga de Naciones

Irlanda del Norte vs. Georgia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Irlanda del Norte y Georgia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Northern Ireland vs. Georgia, Liga de Naciones
Northern Ireland vs. Georgia, Liga de Naciones

Georgia visita a Irlanda del Norte este lunes 5 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Irlanda del Norte ganó 3-0 como visitante ante Ucrania en la fecha anterior. Irlanda del Norte está 8° en la tabla con 7 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Hungría.

En su último compromiso, Georgia perdió 0-1 como visitante ante Hungría. El conjunto marcha 44° con 1 punto. Antes empató 0-0 como local ante Ucrania.

El historial entre Irlanda del Norte y Georgia

Irlanda del Norte y Georgia se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 triunfos de Irlanda del Norte.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Georgia vs. Irlanda del Norte0-1UEFA Nations League
26/03/2008Irlanda del Norte vs. Georgia4-1Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Irlanda del Norte y Georgia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Irlanda del Norte suma 7 puntos en el torneo.
  • Georgia suma 1 punto en el torneo.
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