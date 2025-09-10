Este domingo 14 de septiembre inicia la Copa Intercontinental 2025 con la primera llave, donde el Paris Saint-Germain ya es el primer finalista como el actual campeón de la Champions League y espera atento a lo que suceda con el resto de los equipos.

Este torneo organizado por la FIFA es el sucesor del antigüo Mundial de Clubes, que a partir de este año tiene un nuevo formato, donde el Chelsea se consagró como el primer campeón en julio en Estados Unidos.

La Copa Intercontinental reúne anualmente a los campeones de cada una de las seis confederaciones y la edición anterior se la adjudicó el Real Madrid.

El formato de la Copa Intercontinental 2025

Esta vez todo arrancará con el enfrentamiento entre el Pyramids FC de Egipto, último campeón de la Liga de Campeones de África (CAF), y el Auckland City de Nueva Zekanda, ganador de la Liga de Campeones de Oceanía (OFC).

Este duelo se ha denominado como “Eliminatoria África-Asia-Pacífico”, el que se disputará este domingo en el Estadio 30 de junio de El Cairo.

Quien resulte ganador de esta llave enfrentará el martes 23 de septiembre al campeón de la Liga de Campeones de Asia (AFC) que es Al Ahli FC de Arabia Saudita, partido a disputarse en el Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah de Yeda.

El que resulte campeón de la “Copa África-Asia-Pacífico” avanzará al cuarto partido o semifinal por la Copa Intercontinental, esperando al ganador del “Derbi de las Américas”.

El “Derbi de las Américas” se disputará el miércoles 10 de diciembre en sede por confirmar, donde se verán las caras el Cruz Azul de México como campeón de la Champions Cup de la Concacaf y el campeón de la Copa Libertadores 2025 (Conmebol), torneo que está en su fase final.

Quien se quede con este derbi enfrentará el sábado 13 de diciembre al ganador de la “Copa África-Asia-Pacífico” en la semifinal de la Copa Intercontinental, denominada como “Challenger Cup”.

Mientras que el gran evento será el miércoles 17 de diciembre, cuando el PSG, representante de la UEFA, enfrente en la final por la Copa Intercontinental al vencedor de la Challenger Cup.

El Real Madrid fue el campeón de la Copa Intercontinental 2024. (Foto: Ángel Martínez/Getty Images)

Fechas de la Copa Intercontinental 2025:

ELIMINATORIA ÁFRICA-ASIA-PACÍFICO

14 de septiembre: Pyramids FC (Egipto) vs Auckland City (Nueva Zelanda)

COPA ÁFRICA-ASIA-PACÍFICO

23 de septiembre: Al Ahli FC (Arabia Saudita) vs Ganador Eliminatoria

DERBI DE LAS AMÉRICAS

10 de diciembre: Cruz Azul (México) vs Campeón Copa Libertadores

CHALLENGER CUP

13 de diciembre: Ganador Derbi de las Américas vs Ganador Copa África-Asia-Pacífico

COPA INTERCONTINENTAL

17 de diciembre: Paris Saint-Germain (Francia) vs Ganador Challenger Cup