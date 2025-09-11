El experimentado delantero chileno Alexis Sánchez se ha convertido en uno de los nombres más esperados por los hinchas del Sevilla tras su reciente incorporación al club.

Su trayectoria internacional empieza a generar ilusión, sobre todo en un equipo que busca volver a ser protagonista en La Liga y poder pelear por entrar a un certamen internacional.

El ariete nacional se suma a un plantel con aspiraciones altas, donde su rol en el campo de juego está por definirse.

Alexis Sánchez ocupará el dorsal 10 en el Sevilla | FOTO: @SevillaFC

Matías Almeyda se ilusiona con la temporada de Alexis Sánchez en Sevilla

En este escenario, Matías Almeyda, director técnico del cuadro andaluz, entregó sus primeras declaraciones sobre el bicampeón de América, destacando su actitud y humildad dentro del grupo.

“Nunca lo había entrenado, así que no puedo hablar de sus números. Lo que sí puedo decir es que he visto que quiere ganar, es el primero que quiere ganar. Si aporta toda esa experiencia y recorrido, seguramente aportará el granito de arena que tiene que aportar cada jugador, porque si esperamos que solo Alexis haga lo que tiene que hacer todo un equipo, estamos equivocamos”, comenzó diciendo.

“Me gusta la humildad que tiene Alexis. Son tipos que ya han ganado cosas, que no están necesitados de nada y simplemente quieren jugar. Como cuando eran chicos. El fútbol se trata de eso, jugar, divertirse y querer ganar como cuando eras amateur. Esa parte no debe morir nunca y veo eso en jugadores como Alexis”, agregó.

Sobre si el Niño Maravilla será titular o suplente, Almeyda remarcó que “no le voy a poner una carga a Alexis. Él tiene que participar cuando le toque, sean 15 o 90 minutos. Yo no voy a esperar que él resuelva los partidos, eso lo tiene que hacer todo el equipo”.

¿Cuándo y a qué hora podría ser el debut de Alexis Sánchez en el Sevilla?

El duelo del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo versus Elche se jugará este viernes 12 de agosto, a contar de las 16:00 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.