Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Liga de Naciones

Kazajistán vs. Moldavia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Kazajistán y Moldavia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazakhstan vs. Moldova, Liga de Naciones
Kazakhstan vs. Moldova, Liga de Naciones

Kazajistán y Moldavia se juegan algo más que el orgullo este viernes 2 de octubre, con la Liga de Naciones como telón de fondo y ambos necesitados de arrancar a sumar de verdad.

Ninguno pudo ganar en las dos primeras fechas y esa estadística pesa: el que se lleve este duelo directo respira en la zona baja del grupo.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kazajistán llega golpeado tras caer 1-2 como visitante ante Eslovaquia, resultado que cortó la racha de un empate previo 1-1 frente a Islas Feroe. Con apenas un punto en dos partidos, el equipo necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado en una tabla de 54 equipos.

Moldavia tampoco encontró el triunfo: empató 1-1 de local ante Islas Feroe después de perder 0-2 como visitante contra Eslovaquia. Igual que su rival de turno, suma apenas una unidad en dos presentaciones y llega con la necesidad de cortar esa sequía de victorias.

El historial entre Kazajistán y Moldavia

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Kazajistán, que ganó cuatro de los siete cruces disputados por dos triunfos de Moldavia y un empate. La diferencia de gol también favorece a los kazajos, que anotaron 7 contra 6 del equipo moldavo. En el antecedente más reciente, de 2022, Moldavia se impuso 1-0 sobre Kazajistán.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
29/03/2022 Kazajistán vs. Moldavia 0-1 UEFA Nations League
24/03/2022 Moldavia vs. Kazajistán 1-2 UEFA Nations League
21/02/2019 Kazajistán vs. Moldavia 1-0 Friendlies
18/02/2015 Moldavia vs. Kazajistán 1-1 Friendlies
06/02/2013 Moldavia vs. Kazajistán 1-3 Friendlies
03/03/2010 Moldavia vs. Kazajistán 1-0 Friendlies
06/02/2008 Moldavia vs. Kazajistán 1-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6
2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6
3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6
4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6
6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6
7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6
8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6
11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4
12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4
13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4
14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4
16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4
18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4
19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3
21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3
22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3
23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3
25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3
29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3
30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2
31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2
32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1
35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1
40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1
41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1
42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1
43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1
44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1
45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1
46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0
49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0
50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0
52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0
54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

Tabla actualizada al 1 de octubre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Israel vs. Kosovo — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda vs. Austria — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Países Bajos — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
  • Alemania vs. Serbia — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Noruega — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
  • Dinamarca vs. Portugal — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Kazajistán y Moldavia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Kazajistán suma 1 punto en el torneo.
  • Moldavia suma 1 punto en el torneo.
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones