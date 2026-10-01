Kazajistán vs. Moldavia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Kazajistán y Moldavia se juegan algo más que el orgullo este viernes 2 de octubre, con la Liga de Naciones como telón de fondo y ambos necesitados de arrancar a sumar de verdad.
Ninguno pudo ganar en las dos primeras fechas y esa estadística pesa: el que se lleve este duelo directo respira en la zona baja del grupo.
Horario del partido
- Chile: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Kazajistán llega golpeado tras caer 1-2 como visitante ante Eslovaquia, resultado que cortó la racha de un empate previo 1-1 frente a Islas Feroe. Con apenas un punto en dos partidos, el equipo necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado en una tabla de 54 equipos.
Moldavia tampoco encontró el triunfo: empató 1-1 de local ante Islas Feroe después de perder 0-2 como visitante contra Eslovaquia. Igual que su rival de turno, suma apenas una unidad en dos presentaciones y llega con la necesidad de cortar esa sequía de victorias.
El historial entre Kazajistán y Moldavia
El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Kazajistán, que ganó cuatro de los siete cruces disputados por dos triunfos de Moldavia y un empate. La diferencia de gol también favorece a los kazajos, que anotaron 7 contra 6 del equipo moldavo. En el antecedente más reciente, de 2022, Moldavia se impuso 1-0 sobre Kazajistán.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/03/2022
|Kazajistán vs. Moldavia
|0-1
|UEFA Nations League
|24/03/2022
|Moldavia vs. Kazajistán
|1-2
|UEFA Nations League
|21/02/2019
|Kazajistán vs. Moldavia
|1-0
|Friendlies
|18/02/2015
|Moldavia vs. Kazajistán
|1-1
|Friendlies
|06/02/2013
|Moldavia vs. Kazajistán
|1-3
|Friendlies
|03/03/2010
|Moldavia vs. Kazajistán
|1-0
|Friendlies
|06/02/2008
|Moldavia vs. Kazajistán
|1-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Suiza
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|+6
|6
|2
|Albania
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|3
|España
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
|4
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|5
|Suecia
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|6
|Eslovaquia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|7
|Montenegro
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
|8
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|9
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|10
|Francia
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|11
|Finlandia
|2
|1
|1
|0
|7
|0
|+7
|4
|12
|Islandia
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|13
|Bosnia y Herzegovina
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|14
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|15
|Eslovenia
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|+2
|4
|16
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|17
|Irlanda del Norte
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|18
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|19
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|20
|Inglaterra
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|21
|Italia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|22
|Armenia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|23
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|24
|Bélgica
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|25
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|26
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|27
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|28
|Croacia
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
|29
|Luxemburgo
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|30
|Islas Feroe
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|+0
|2
|31
|Estonia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|+0
|2
|32
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|33
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Kazajistán
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|35
|Bulgaria
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Chipre
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|38
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|39
|Hungría
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|40
|Georgia
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|41
|Moldavia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|42
|Polonia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|43
|Bielorrusia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|44
|Letonia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|45
|Escocia
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
|46
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|47
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Rumania
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|49
|República Checa
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|50
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|51
|Turquía
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|52
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|53
|Macedonia del Norte
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|54
|San Marino
|2
|0
|0
|2
|0
|10
|-10
|0
Tabla actualizada al 1 de octubre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Israel vs. Kosovo — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda vs. Austria — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Países Bajos — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Alemania vs. Serbia — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Noruega — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Dinamarca vs. Portugal — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Kazajistán y Moldavia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Kazajistán suma 1 punto en el torneo.
- Moldavia suma 1 punto en el torneo.