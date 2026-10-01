Kazajistán vs. Moldavia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Kazajistán y Moldavia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazajistán y Moldavia se juegan algo más que el orgullo este viernes 2 de octubre, con la Liga de Naciones como telón de fondo y ambos necesitados de arrancar a sumar de verdad.

Ninguno pudo ganar en las dos primeras fechas y esa estadística pesa: el que se lleve este duelo directo respira en la zona baja del grupo.

Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kazajistán llega golpeado tras caer 1-2 como visitante ante Eslovaquia, resultado que cortó la racha de un empate previo 1-1 frente a Islas Feroe. Con apenas un punto en dos partidos, el equipo necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado en una tabla de 54 equipos.

Moldavia tampoco encontró el triunfo: empató 1-1 de local ante Islas Feroe después de perder 0-2 como visitante contra Eslovaquia. Igual que su rival de turno, suma apenas una unidad en dos presentaciones y llega con la necesidad de cortar esa sequía de victorias.

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El historial entre Kazajistán y Moldavia

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Kazajistán, que ganó cuatro de los siete cruces disputados por dos triunfos de Moldavia y un empate. La diferencia de gol también favorece a los kazajos, que anotaron 7 contra 6 del equipo moldavo. En el antecedente más reciente, de 2022, Moldavia se impuso 1-0 sobre Kazajistán.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/03/2022 Kazajistán vs. Moldavia 0-1 UEFA Nations League 24/03/2022 Moldavia vs. Kazajistán 1-2 UEFA Nations League 21/02/2019 Kazajistán vs. Moldavia 1-0 Friendlies 18/02/2015 Moldavia vs. Kazajistán 1-1 Friendlies 06/02/2013 Moldavia vs. Kazajistán 1-3 Friendlies 03/03/2010 Moldavia vs. Kazajistán 1-0 Friendlies 06/02/2008 Moldavia vs. Kazajistán 1-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6 3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6 4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6 6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6 7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6 11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4 12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4 13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4 14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4 16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4 18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3 21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3 22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3 25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3 30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2 31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2 32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1 35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1 40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1 42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1 43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1 44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0 49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0 50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0 52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0 54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

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Tabla actualizada al 1 de octubre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Israel vs. Kosovo — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Irlanda vs. Austria — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Países Bajos — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Alemania vs. Serbia — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Noruega — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Dinamarca vs. Portugal — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

En síntesis