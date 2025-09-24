La Copa Intercontinental 2025 ya tiene a su primer semifinalista que buscará llegar a la gran definición de diciembre contra el Paris Saint-Germain, el último campeón de la UEFA Champions League.

Se trata del Pyramids FC de Egipto, quien es el ganador de la Liga de Campeones de África CAF y se acaba de quedar con la “Copa África-Asia-Pacífico” de la FIFA.

Esta es la primera etapa de la nueva Copa Intercontinental que reemplaza anualmente el Mundial de Clubes, el que tiene un formato renovado que debutó este año con Chelsea como su primer campeón.

El Pyramids FC eliminó en el primer partido al Auckland City de Nueva Zelanda (OFC) el 14 de septiembre en El Cairo y este 23 de septiembre hizo lo propio ante el Al-Ahli de Arabia Saudita (AFC) en Jeddah.

Los egipcios se impusieron por 3-1 con triplete de Mahmoud Mayele, sacando pasajes para la semifinal que lleva por nombre “Challenger Cup”, donde esperarán al ganador del “Derby de las Américas” que lo disputarán el Cruz Azul de México (Concacaf) y el campeón de la Copa Libertadores (Conmebol).

Estos partidos se disputarán el 10 y 13 de diciembre, respectivamente. Mientras que la final de la Copa Intercontinental está fijada para el 17 de diciembre, donde ya está instalado el PSG.

El Real Madrid fue el último campeón de la Copa Intercontinental en 2024. (Foto: Ángel Martínez/Getty Images)

Cabe recordar que el Real Madrid fue el primer campeón de esta nueva Copa Intercontinental en la edición 2024, donde venció en la final al Pachuca.