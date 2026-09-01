La truncada operación que estaría frenando el fichaje de Darío Osorio a la Premier League

El extremo chileno vives horas decisivas en el último día del mercado de fichajes de Europa ¿El formado en la U dará el salto a la Premier League?

Darío Osorio vive horas decisivas en el cierre del mercado de fichajes de Europa y una operación del Newcastle podría terminar siendo determinante para conocer el próximo destino del por ahora, jugador del FC Midtjylland.

Según informó el Daily Mail, las ‘Urracas’ rechazaron por segunda vez una oferta formal de 15 millones de libras esterlinas del Nottingham Forest por Jacob Murphy, movimiento que mantiene frenadas las negociaciones que podrían llevar al extremo chileno a la Premier League.

La salida de Murphy es considerada clave para que Newcastle avance por Osorio. Diversos reportes apuntan que el cuadro inglés estaría dispuesto a desembolsar cerca de 24 millones de libras esterlinas por el futbolista formado en Universidad de Chile, pero sólo la eventual venta del extremo de 31 años permitiría liberar espacio en la plantilla y activar la contratación del jugador del FC Midtjylland.

El Forest ya había presentado una propuesta inicial de 10 millones de libras, la que fue rechazada durante el fin de semana, antes de mejorarla hasta los 15 millones, recibiendo nuevamente una negativa de los ‘Magpies’.

ISTANBUL, TURKEY – JULY 23: Dario Osorio of Midtjylland controls the ball during the UEFA Europa League 2026/27 second qualifying round first leg match between Besiktas JK and Midtjylland at Besiktas Park on July 23, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

Darío Osorio vive sus últimas horas en Dinamarca

Todo apunta a que Osorio podría estar viviendo sus últimas horas como futbolista del Midtjylland. El chileno no entrenó este martes junto al resto del plantel, alimentando las versiones sobre una posible transferencia antes del cierre del mercado. El oriundo de Hijuelas ha despertado el interés de distintos clubes de Inglaterra, entre ellos Fulham, Crystal Palace y el propio Newcastle.

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La negativa del Newcastle a desprenderse de Murphy, eso sí, mantiene en suspenso toda la operación. El jugador se encuentra en el último año de su contrato con las ‘Urracas’ y cuenta con casi 10 años de experiencia en la Premier League, por lo que el conjunto inglés no quiere perder a una pieza de confianza sin tener un reemplazo inmediato.

Con el cierre del mercado a la vuelta de la esquina, el futuro de Osorio podría depender de un giro de última hora.