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DT de AIK Solna explica con broma el problema de Lucas Assadi: “Lo vendimos a Colo Colo”

José Riveiro aseguró que el ariete de 22 años aún no recibe los permisos legales para trabajar en territorio sueco.

Lucas Assadi aún no suma minutos en Europa.
© AIK SolnaLucas Assadi aún no suma minutos en Europa.

La situación de Lucas Assadi genera incertidumbre en Suecia. A pesar de haber sido presentado por el AIK Solna, el seleccionado chileno no ha debutado en su nuevo club y la razón fue explicada por su DT.

¿Qué pasó? Tras ser consultado por los propios hinchas sobre el panorama del jugador de 22 años, José Riveiro ratificó que el canterano de Universidad de Chile debe esperar para entrenar junto a sus compañeros.

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Según detalló el estratega, ello se debe a que el ariete no ha recibido los permisos legales para trabajar con sus colegas. Una vez que tenga ello en orden, se unirá a sus pares en Estocolmo.

No puede entrenar afuera todavía. A finales de esta semana, quizás. Está adentro“, señaló el director técnico en un video difundido a través de redes sociales.

A su vez, en tono irónico y aludiendo directamente a la formación de su flamante refuerzo, lanzó una broma que sacará ronchas en Chile: “Lo hemos vendido ya, a Colo Colo“.

Lucas Assadi alista su debut en Suecia. (Foto: AIK Solna)

Lucas Assadi alista su debut en Suecia. (Foto: AIK Solna)

Lucas Assadi espera su estreno en AIK Solna

En caso de obtener las autorizaciones correspondientes, la promesa nacional puede debutar contra Malmö: tal encuentro está pactado para el lunes de 7 septiembre. Se jugará desde las 14:00 horas de Chile.

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Martín Aliaga
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