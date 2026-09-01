Darío Osorio arma las maletas en el Midtjylland: sus posibles destinos en el mercado

En esta jornada, el jugador nacional Darío Osorio vive horas claves por lo que puede ser su futuro en el extranjero, en donde las grandes ligas del fútbol europeo terminan en sus distintos mercados.

Dentro de esta ventana de mercado, el seleccionado chileno ha aparecido en el radar de varios equipos del Viejo Continente, pero ninguno de estos ha podido llegar a la cifra que el Midtjylland pide por el jugador: €20 millones.

En este último día de mercado en las grandes ligas de Europa, se ha dado a conocer una importante noticia, en el que todo daría a indicar de que la ‘Joya de Hijuelas’ podría partir.

¿La razón?: hace unos instantes el periodista Ryan Svale Andersen informó en su cuenta de ‘X’, de que el jugador chileno no dijo presente hoy en el entrenamiento de su equipo, lo que prende todas las alarmas ante una eventual salida del club.

Osorio vive horas por su futuro | Foto: Getty Images

Los posibles destinos de Darío Osorio

Hoy en día, todos los caminos para el futuro de Darío Osorio apuntarían a lo que es la Premier League, en la que ha varios equipos lo tendrían en carpeta para poder reforzar sus planteles pensando en el 26/27.

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Equipos como el Fulham, Crystal Palace, Sunderland y Newcastle, han sido algunos de los clubes que han seguido de cerca al jugador nacional y en este último día de mercado, podrían buscar su fichaje, según han señalado de Inglaterra.

La otra opción que también ha ido tomando fuerza es la del fútbol Saudí, en donde el Al-Ittihad estaría siguiendo los pasos de Darío Osorio como un posible refuerzo.

Ante esta ola de rumores, se espera que hoy Darío Osorio tenga un movido día dentro del mercado de pases, en la que desea que se cumpla su gran deseo de poder dar un nuevo gran salto en el fútbol europeo.

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