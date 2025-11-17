Una verdadera bomba se desató en River Plate luego que el técnico Marcelo Gallardo decidió no convocar a Paulo Díaz para el duelo de este fin de semana ante Vélez Sarsfield por la liga argentina. La ausencia del defensa chileno llega justo después de su baja actuación en el superclásico frente a Boca Juniors, donde los ‘Millonarios’ cayeron por 2-0 en La Bombonera.

La decisión del ‘Muñeco’ de borrar al seleccionado chileno no pasó desapercibido en el fútbol argentino. El técnico de River Plate también sacó de la nómina al delantero Miguel Borja, y en la prensa trasandina ya se especula con el fin de ciclo de ambos futbolistas en la escuadra ‘Banda Sangre’.

La tensión está al máximo en el conjunto del barrio de Núñez y los hinchas han descargado toda su furia contra Paulo Díaz quien llegó en 2019, se convirtió en capitán y hasta levantó 7 títulos con River Plate. Sin embargo ahora, el romance está totalmente quebrado entre el jugador, el club y los hinchas.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – SEPTEMBER 28: Paulo Diaz of River Plate reacts during a Torneo Clausura Betano 2025 match between River Plate and Deportivo Riestra at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on September 28, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Para colmo, este fin de semana durante el empate sin goles entre River y Vélez, las cámaras de la transmisión captaron a Paulo Díaz en el palco del estadio José Amalfitani muy sonriente junto a Borja y el lesionado Facundo Colidio.

La cuenta de X @fabrigol, quien es un ferviente seguidor del conjunto ‘Millonario’, publícó el video mostrando su indignación por las carcajadas de Díaz, Borja y Colidio. “¿River? Quedándose sin Libertadores ¿Paulo Díaz, Colidio y Borja? Cagandose de risa en un palco, como si nada. La palabra vergüenza queda chica”, lanzó.

La imagen rápidamente alcanzó más de 80 mil interacciones en X, y reflejó que el quiebre entre el futbolista chileno y River Plate es irreparable.

