La carrera de Paulo Díaz se mantiene en incertidumbre. A pesar de tener contrato vigente con River Plate, los rumores sobre una eventual salida del seleccionado chileno se acrecientan cada día más.

Ante ello, Tano Pasman entregó su veredicto. El reconocido hincha del elenco argentino conversó con BOLAVIP Chile y se refirió al dilema: ¿el defensor debe seguir o debe partir del club?

Para él, ya perdió el puesto en la retaguardia bajo la dirección de Marcelo Gallardo. Sin embargo, no se sorprendería si termina jugando de aquí al final de la temporada. Arrastra problemas físicos.

“Yo creo que este chico (Lautaro) Rivero, que ya está en la selección, hoy se ganó la titularidad. Me parece que es uno de los jugadores que van a tratar de colocar a fin de año”, comenzó señalando.

A pesar de ello, no ve con malos ojos venderlo para obtener réditos económicos. En tal punto, advirtió a la dirigencia de River Plate: tampoco puede regalarlo. Hay que sacarle dinero.

“Paulo Díaz es un jugador ya con una trayectoria y una carrera espectacular, es un jugador de selección. Por supuesto que es un jugador que no lo puedes regalar, esto desde ya“, reflexionó.

“River lo ha pagado muy bien y lo tiene que vender muy bien porque es un jugadorazo“, concluyó.

Paulo Díaz tiene contrato vigente con River Plate. Sin embargo, ya se especula sobre su salida. (Getty)

Los números de Paulo Díaz en River Plate

Durante esta temporada, el seleccionado chileno ha disputado un total de 27 compromisos con su club. En dichos enfrentamientos, ha logrado anotar dos goles y asistir en una ocasión.