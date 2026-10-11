Levante vs. Sevilla: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 8 de la LaLiga

El lunes 12 de octubre el Levante necesita cortar una racha que lo tiene incómodo en la tabla, y lo va a intentar en el Estadio Ciutat de Valencia ante un Sevilla que llega con otro ánimo.
Son realidades distintas: el local pelea para no quedar pegado al fondo de LaLiga y el Sevilla mira hacia arriba, con la idea de meterse entre los puestos que dan competencias internacionales.
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
La actualidad de ambos equipos
El Levante no encuentra la fórmula. Cayó 1-3 como visitante ante Villarreal, antes había perdido 2-4 de local contra Barcelona y el partido previo apenas rescató un empate sin goles frente a Málaga. Con 5 puntos en 6 fechas y puesto 18, la urgencia es evidente.
El Sevilla llega golpeado por la visita de Barcelona, que le ganó 1-3, pero antes de eso venía de dos triunfos consecutivos: 1-0 como visitante ante Deportivo La Coruña y 1-0 de local frente a Valencia. Son 13 puntos en 7 partidos y el quinto lugar, una posición que lo deja cerca de la pelea por los puestos de arriba.
El historial entre Levante y Sevilla
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Sevilla: de 36 enfrentamientos se quedó con 20 triunfos, por 8 del Levante y 8 empates, con un saldo de goles que también lo favorece (69 contra 41). Sin embargo, los dos últimos cruces cambiaron el libreto: el Levante ganó 2-0 en abril y también se impuso 3-0 cuando visitó al Sevilla en enero, así que llega con la confianza de haber roto la tendencia histórica en la actualidad más reciente.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/04/2026
|Levante vs. Sevilla
|2-0
|Primera División
|04/01/2026
|Sevilla vs. Levante
|0-3
|Primera División
|21/04/2022
|Levante vs. Sevilla
|2-3
|Primera División
|24/10/2021
|Sevilla vs. Levante
|5-3
|Primera División
|21/04/2021
|Levante vs. Sevilla
|0-1
|Primera División
|01/10/2020
|Sevilla vs. Levante
|1-0
|Primera División
|15/09/2020
|Sevilla vs. Levante
|3-2
|Club Friendlies
|15/06/2020
|Levante vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|21/01/2020
|Sevilla vs. Levante
|3-1
|Copa del Rey
|20/10/2019
|Sevilla vs. Levante
|1-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Levante y Sevilla se enfrentan este lunes 12 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Levante suma 5 puntos en el torneo.
- Sevilla suma 13 puntos en el torneo.