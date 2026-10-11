Levante vs. Sevilla: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 8 de la LaLiga

Levante y Sevilla se enfrentan este lunes 12 de octubre, en el Estadio Ciutat de Valencia, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El lunes 12 de octubre el Levante necesita cortar una racha que lo tiene incómodo en la tabla, y lo va a intentar en el Estadio Ciutat de Valencia ante un Sevilla que llega con otro ánimo.

Son realidades distintas: el local pelea para no quedar pegado al fondo de LaLiga y el Sevilla mira hacia arriba, con la idea de meterse entre los puestos que dan competencias internacionales.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: DIRECTV Sports, DGO

La actualidad de ambos equipos

El Levante no encuentra la fórmula. Cayó 1-3 como visitante ante Villarreal, antes había perdido 2-4 de local contra Barcelona y el partido previo apenas rescató un empate sin goles frente a Málaga. Con 5 puntos en 6 fechas y puesto 18, la urgencia es evidente.

El Sevilla llega golpeado por la visita de Barcelona, que le ganó 1-3, pero antes de eso venía de dos triunfos consecutivos: 1-0 como visitante ante Deportivo La Coruña y 1-0 de local frente a Valencia. Son 13 puntos en 7 partidos y el quinto lugar, una posición que lo deja cerca de la pelea por los puestos de arriba.

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El historial entre Levante y Sevilla

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Sevilla: de 36 enfrentamientos se quedó con 20 triunfos, por 8 del Levante y 8 empates, con un saldo de goles que también lo favorece (69 contra 41). Sin embargo, los dos últimos cruces cambiaron el libreto: el Levante ganó 2-0 en abril y también se impuso 3-0 cuando visitó al Sevilla en enero, así que llega con la confianza de haber roto la tendencia histórica en la actualidad más reciente.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/04/2026 Levante vs. Sevilla 2-0 Primera División 04/01/2026 Sevilla vs. Levante 0-3 Primera División 21/04/2022 Levante vs. Sevilla 2-3 Primera División 24/10/2021 Sevilla vs. Levante 5-3 Primera División 21/04/2021 Levante vs. Sevilla 0-1 Primera División 01/10/2020 Sevilla vs. Levante 1-0 Primera División 15/09/2020 Sevilla vs. Levante 3-2 Club Friendlies 15/06/2020 Levante vs. Sevilla 1-1 Primera División 21/01/2020 Sevilla vs. Levante 3-1 Copa del Rey 20/10/2019 Sevilla vs. Levante 1-0 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 16:00 hs

En síntesis