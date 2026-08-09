Serie A 2026-2027: equipos, cuándo comienza y dónde ver por TV y streaming online

En Italia está todo listo y dispusto para el inicio de una nueva temporada de la Serie A, donde el Inter de Milán es el defensor del título.

La Serie A de Italia está ad portas de comenzar su nueva temporada 2026-2027 buscando recuperar protagonismo en el fútbol europeo, donde se espera una reñida lucha entre los grandes de la península.

El campeón defensor es el Inter de Milán, que en las últimas cuatro ediciones se viene pasando el título con el Nápoli, con dos scudettos para cada uno, año por medio.

En esta ocasión se espera que se metan en la lucha el AC Milan y la Juventus, pero también algo tendrán que decir los equipos capitalinos: Roma y Lazio.

Para esta campaña aparecen los recién ascendidos Venezia, Frosinone y Monza, quienes ocupan los puestos que dejaron Cremonese, Hellas Verona y Pisa, que perdieron la categoría y bajaron a la Serie B del Calcio.

Esta vez solo habrá un futbolista chileno plantando bandera en la Primera División italiana, siendo el defensa Matías Pérez que es parte del plantel del Lecce.

Matías Pérez es el único chileno en la Serie A. (Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

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¿Qué equipos jugarán la Serie A 2026-2027?

Los 20 clubes participantes son:

AC Milan

Atalanta

Bologna

Cagliari

Como

Fiorentina

Frosinone

Genoa

Inter de Milán

Juventus

Lazio

Lecce

Monza

Nápoli

Parma

AS Roma

Sassuolo

Torino

Udinese

Venezia

¿Cuándo comienza la Serie A 2026-2027?

La temporada 2026-2027 de la Serie A comienza el sábado 22 de agosto, con el partido entre el campeón Inter de Milán y el recién ascendido Monza, desde las 12:30 horas en el Estadio Giuseppe Meazza.

¿Dónde ver EN VIVO la Serie A 2026-2027?

Los partidos destacados de cada fecha de la Serie A 2026-2027 serán transmitidos en televisión por las señales de ESPN. Mientras que toda la acción del Calcio italiano la puedes seguir EN VIVO por la plataforma de streaming Disney+ en su plan premium.

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En síntesis